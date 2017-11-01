Малахов показал слежку за Джигарханяном

В Москве было возбуждено уголовное дело по факту слежки за Арменом Джигарханяном. Интересно, что кадры с камер наблюдения показали на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

На днях было возбуждено уголовное дело по статье 138.1 Уголовного кодекса России ("Незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации"). В служебном кабинете легендарного актера Армена Джигарханяна была найдена скрытая камера. Тогда распространилась информация, что ее могла установить молодая супруга артиста, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

Однако кадры с камер наблюдения (говорят, их было несколько) транслировались на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", утверждает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. Отмечается, что теперь сотрудники правоохранительных органов намерены проверить скандально известную передачу. В частности, в полиции хотят выяснить, каким образом кадры из кабинета артиста попали к представителям шоу Малахова в руки.

Отметим, что сама Виталина Цымбалюк-Романовская ранее покинула Россию. По словам отца пианистки, она решила уехать, так как боялась за свою жизнь – якобы театр оказался на грани развала, а ей угрожали. По некоторой информации, Виталина находится в Тбилиси, откуда намерена вернуться на родину – в Киев.

Ее представитель Элина Мазур сообщила, что на жену худрука идет чудовищное давление. Именно поэтому та выполнила все требования – уволилась из театра и согласилась на развод. Напомним, у Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской была красивая история любви. Она, стройная блондинка с беззащитным взглядом, влюбилась в артиста в совсем юном возрасте. Спустя много лет Виталина покинула родную Украину и приехала в Москву, где познакомилась с кумиром. Их отношения развивались на протяжении нескольких лет, а недавно Цымбалюк-Романовская и Джигарханян узаконили свои отношения.

Но внезапно все рухнуло. Супруги страшно поругались и Армен уехал от жены в неизвестном направлении. Вскоре выяснилось, что Джигарханян попал в больницу. При встрече с представителями СМИ мэтр обвинил супругу во всех грехах и заявил, что намерен разводиться.

