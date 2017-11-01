Малышева вынудила сына мыть за копейки больничные туалеты

Телеведущая не считает нужным баловать детей. Она приучила их к труду с детства.

Телеведущая Елена Малышева придерживается очень строгих взглядов на воспитание детей. Только так, по ее мнению, можно вырастить достойных людей.

"Сыновья с седьмого класса работали, – рассказала Малышева. – Чтобы понять ценность заработанных денег, тоже потребовался урок. Как-то старший сын попросил пять тысяч на кафе, а муж говорит ему: "А знаешь, какая пенсия у бабушки?" Младший удивился: "При чем здесь бабушкина пенсия? Юрка на кафе просит". Они не понимали связи. А когда сын отработал в детской клинике санитаром и получил за месяц физического труда с мытьем стен, убиранием туалетов 700 рублей, он спросил меня, как люди живут на эти деньги". Поработав за копейки в богоугодном заведении, отношение к финансам у молодого человека изменилось.

В итоге наследники главного теледоктора страны выросли очень достойными людьми. "Старший сын Юра окончил медицинский институт, ординатуру по хирургии. Сейчас проходит резидентуру в США. Он блестяще образованный и преданный медицине доктор. А младший сын Вася окончил юридическую академию в Москве и адвокатскую школу в США. Занимается бизнесом. То, что он не стал врачом, для меня до сих пор трагедия", – вздохнула Малышева.





Она убеждена, что ребенок должен уметь и любить работать. Именно так ее воспитывали родители. "В 14 лет мама сказала нам с братом: "Даже дети миллионеров работают. Вы с этого времени будете трудиться каждое лето!" Я была в ужасе – ни у кого из наших знакомых так заведено не было. Я сначала возмущалась: "Тебе что, денег не хватает?" Но с седьмого класса мы ежегодно работали в больнице. Брат – дворником, я – санитаркой, буфетчицей в отделении новорожденных", – цитирует телеведущую портал Wday.ru.