Бузова не может оставить в покое Тарасова

Поклонники сделали вывод, что Ольга Бузова никак не может забыть бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. По их мнению, в соцсети звезда "Дома-2" напрямую обратилась к экс-супругу.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова регулярно общается с многочисленными подписчиками, выкладывая фотографии и короткие видео, а также устраивая прямые эфиры в Stories. Новый ролик Ольги заставил ее поклонников сделать вывод, что та никак не может расстаться с мыслями о бывшем муже Дмитрии Тарасове.

Футболист не попал в состав сборной России, которая сыграет против Аргентины и Испании. Бузова, по мнению фанатов, не оставила этот факт без внимания – она иронично спела свой новый сингл "Хит-парад", намекнув на провал бывшего мужа. Так, звезда "Дома-2" написала в ролике: "Ты не попал". Фанаты так отреагировали на эти слова Бузовой: "Ну вот... Опять Тарасова вспомнила...", "Да сколько можно??? Ну хватит уже. Развелась! Забудь!", "Олечка уймись уже со своим Димасиком!"

Напомним, официально Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись 30 декабря 2016 года. В День всех влюбленных, 14 февраля, 30-летний футболист рассекретил имя своей новой возлюбленной. Ею оказалась модель Анастасия Костенко.

После развода Тарасов сообщил, что эта жизнь с Бузовой напоказ его не устраивала. Порвав с Ольгой, Дмитрий осознал, что не нужно было выставлять свои отношения на публику и "жить ради лайков". Он назвал ошибкой такое существование, к которому привыкла Бузова за долгие годы на "Доме-2".

Действительно, с тех пор, как футболист расстался со своей благоверной, его Instagram заполнен фотографиями рабочих моментов. Иногда Тарасов все же выкладывает романтические снимки и видео с новой зазнобой, но в гораздо меньших количествах, чем во времена брака с Ольгой Бузовой.