Бузову довели до слез на сцене

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова стала свидетельницей трогательного признания в любви. Певица восприняла это событие слишком близко к сердцу и заплакала прямо на сцене.

Необычный инцидент произошел во время концерта Бузовой в Калининграде. В один момент она прервала выступление и позвала на сцену молодого человека по имени Артем, который должен был произнести важную речь.

"Я хочу сказать слова любви одной девушке, ее зовут Марина, поднимайся ко мне", – заявил он. На сцене рядом с Бузовой возникла эффектная брюнетка.

"Вы знаете, что Артем вас любит?" – спросила певица. Девушка кивнула в ответ. "Уже пять лет я тебя очень сильно люблю. И с каждым днем все сильнее. Ты выйдешь за меня?" – спросил Артем и встал на колено.

Марина несколько растерялась, но быстро отреагировала. "Ольга, мне стыдно признаться, что я забыла все слова ваших песен. Но я знаю только одно слово – "Да!" – заявил она.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 28 2017 в 3:28 PDT

Бузова пришла в восторг от происходящего. Судя по всему, влюбленные невольно довели певицу до слез. Как передает сайт газеты "Комсомольская правда", исполнительница расплакалась прямо на сцене. Звезда призналась, что у нее таких поклонников нет, и исполнила песню для пары.

Напомним, после прошлого концерта Ольги Бузовой в Риге произошел скандал. Певица должна была выйти к поклонникам, но так и не явилась на встречу. Представители местного фан-клуба ждали исполнительницу больше двух часов.