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Пугачева утерла нос Бузовой в новогоднем огоньке

Алла Пугачева и Ольга Бузова. Фото: Dni.Ru
Стали известны результаты голосования россиян, выбиравших артистов, которые будут развлекать их в новогоднюю ночь. Согласно рейтингу, Алла Пугачева попала в первую десятку, а кумир молодежи Ольга Бузова оказалась лишь на 33-ей позиции.
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Первый канал проводил свой опрос в популярной социальной сети "Одноклассники". "Первая кнопка" предоставила россиянам список 60-ти самых популярных исполнителей страны, и народ выбирал любимчиков. Причем, голосовать можно было несколько раз одним и тем же людям, судя по комментариям, которые оставляли пользователи в соцсети.

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Вчера вечером, 30 октября, завершилось голосование. Согласно результатам, больше всего россияне хотят видеть в новогоднюю ночь на экранах популярного исполнителя, певца с неподражаемым тембром голоса Григория Лепса. Он набрал 60.343 голосов. На втором месте оказалась украинская певица Ани Лорак. Ее показатели сильно уступают Лепсу – 42.345. Тройку замыкает звезда шоу "Голос" Наргиз. Она завоевала 38.778 голосов, компетентно сообщает телеканал "360".

В пятерку лучших и самых любимых россиянами артистов также попали Полина Гагарина и дуэт Artik pres. Asti. А в десятке оказались группа "Ленинград", Alekseev, Руки Вверх, Светлана Лобода и Алла Пугачева. Отметим, что любимица молодежи, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2", начинающая певица Ольга Бузова оказалась только на 33-ей позиции. На последнем, 60-ом месте, расположилась Земфира.

Интересно, что в Сети быстро оценили эксперимент Первого канала. Пользователи интернета обратили внимание на то, с какой конкретно соцсетью сотрудничает "первая кнопка". В связи с тем, что это оказались "Одноклассники", пользователи пришли к выводу, что их целевой аудиторией являются люди зрелого возраста, а значит, по итогам голосования, велик шанс, что на запись новогоднего огонька пригласят тех же артистов, что и обычно. В принципе, их догадки оказались недалеки от результата.

Автор: Наталья Аряева31 октября 2017, 09:19
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Бузова в дерзких шортах прошлась по подиуму

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