Солнцев не хочет оплакивать Малиновскую

Скандал, который разгорелся после того, как в июле 2017 года звезда "Дома-2" Рустам Солнцев рассказал о наркотической зависимости своей подруги Маши Малиновской, получил свое продолжение. Телеведущая обвинила шоумена во лжи и даже показала справку об отсутствии в крови следов запрещенных веществ. Бывший участник телестройки продолжает настаивать на своей правоте.

Рустам Солнцев уверен, что справка от врача, которую продемонстрировала Маша Малиновская, является подделкой. Его главный аргумент – по паспорту телеведущую зовут Марина Садкова и именно это имя должно было стоять в официальной бумаге.

Шоумен решил обратиться к подруге напрямую, записав видеообращение. "Маш, дело даже не в том, что ты меня оскорбляешь и пытаешься что-то доказать… Вопрос в другом – ты что, совсем дура? Я говорю, тебе лечиться нужно!", – цитирует StarHit Солнцева. "Зай, я не хочу тебя хоронить, как мы с тобой похоронили нашего общего друга, сама знаешь кого! Как ты этого не понимаешь?", – добавил он.

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) Окт 5 2017 в 6:24 PDT

Бывший участник "Дома-2" заявил, что ему нужны не справки от врача, а то, чтобы телеведущая обратилась за помощью к врачам. И если сама она не может принять этого решения, то надеется на влияние родных. "Если она сама не понимает, что нуждается в помощи, куда смотрят ее близкие?. Ведь очевидно же, что человек болен"", – рассказал Рустам Солнцев.

"Если Маша не возьмется за здоровье, мы ее потеряем. Я говорю это не для того, чтобы обидеть ее, нет! Просто пусть она задумается, пока не поздно! Не хочется ее оплакивать", – завершил он.

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) Апр 19 2017 в 7:51 PDT

"Уйти от зависимости можно только приняв собственное волевое осознанное решение. Тогда вся терапия и процедуры помогут вернуться к нормальной жизни. А работа с психологом поможет увидеть возможности в этой новой жизни, которой публичные люди так боятся", – рассказывала ранее в интервью Dni.Ru психолог Алена Ал-Ас.

"Машина ситуация вполне ясна. Я регулярно встречаю похожие случаи. Среди достаточно известных и добившихся определенного успеха людей очень много тех, кто попадает в зависимость от алкоголя, психотропных и наркотических средств", – заметила эксперт.