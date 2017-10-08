Солнцев не хочет оплакивать Малиновскую
Рустам Солнцев уверен, что справка от врача, которую продемонстрировала Маша Малиновская, является подделкой. Его главный аргумент – по паспорту телеведущую зовут Марина Садкова и именно это имя должно было стоять в официальной бумаге.
Шоумен решил обратиться к подруге напрямую, записав видеообращение. "Маш, дело даже не в том, что ты меня оскорбляешь и пытаешься что-то доказать… Вопрос в другом – ты что, совсем дура? Я говорю, тебе лечиться нужно!", – цитирует StarHit Солнцева. "Зай, я не хочу тебя хоронить, как мы с тобой похоронили нашего общего друга, сама знаешь кого! Как ты этого не понимаешь?", – добавил он.
Бывший участник "Дома-2" заявил, что ему нужны не справки от врача, а то, чтобы телеведущая обратилась за помощью к врачам. И если сама она не может принять этого решения, то надеется на влияние родных. "Если она сама не понимает, что нуждается в помощи, куда смотрят ее близкие?. Ведь очевидно же, что человек болен"", – рассказал Рустам Солнцев.
"Если Маша не возьмется за здоровье, мы ее потеряем. Я говорю это не для того, чтобы обидеть ее, нет! Просто пусть она задумается, пока не поздно! Не хочется ее оплакивать", – завершил он.
"Уйти от зависимости можно только приняв собственное волевое осознанное решение. Тогда вся терапия и процедуры помогут вернуться к нормальной жизни. А работа с психологом поможет увидеть возможности в этой новой жизни, которой публичные люди так боятся", – рассказывала ранее в интервью Dni.Ru психолог Алена Ал-Ас.
"Машина ситуация вполне ясна. Я регулярно встречаю похожие случаи. Среди достаточно известных и добившихся определенного успеха людей очень много тех, кто попадает в зависимость от алкоголя, психотропных и наркотических средств", – заметила эксперт.
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