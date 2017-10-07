Полуголые Шаляпин и Копенкина посмеялись над Калашниковой

Певец Прохор Шаляпин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором он вместе с бывшей пассией Ларисой Копенкиной рассказывают о своих отношениях и вспоминают об Анне Калашниковой. Копенкина заметила, что пусть ее бывшая соперница молода и красива, но кавалер сделал свой выбор не в ее пользу.

Прохор Шаляпин записал видео, в котором признался, что поддерживает с Ларисойй Копенкиной хорошие дружеские отношения. Его бывшая пассия в одном купальнике возлегла в этот момент рядом с ним. Они постоянно перешучивались, доказывая, кто из них украшал жизнь другого.

"Только со мной он всегда улыбался", – заметила Копенкина. "Ходила, ходила, никому не нужна, вернулась снова", – парировал Шаляпин. "Скотина!", – ответила его спутница, не переставая смеяться. Полностью солидарны они оказались на счет еще одной бывшей девушки певца.

"Вот где у нас Аня, и где я? Вот тут Аня должна лежать", – заметила Лариса Копенкина. "Ну какая Аня, Аня рожает... Сколько лет беременна", – заметил Прохор Шаляпин. "Опять от тебя!?, – поинтересовалась Копенкина и поделилась своим успехом: Дорогие девочки, вот посмотрите – не важно сколько вам лет. Вот Аня красивая, молодая. А Шаляпин-то со мной".

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Окт 7 2017 в 3:56 PDT

Напомним, ранее Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина выяснили все спорные моменты своих отношений в студии передачи "На самом деле" на Первом канале. Бывшие супруги простили друг другу старые обиды. "Ларочка, прости меня, пожалуйста. Я буду внимательнее по отношению к тебе, к другим людям, спасибо, что ты была в моей жизни", – заявил Шаляпин, а потом тепло обнял бывшую возлюбленную.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Сен 27 2017 в 1:30 PDT

Не стоит на месте и Анна Калашникова. Она начинает сольную карьеру – записывает песни, готовится к презентации диска. А вот о личной жизни бывшей возлюбленной Прохора Шаляпина известно мало.