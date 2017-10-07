Полуголые Шаляпин и Копенкина посмеялись над Калашниковой
Прохор Шаляпин записал видео, в котором признался, что поддерживает с Ларисойй Копенкиной хорошие дружеские отношения. Его бывшая пассия в одном купальнике возлегла в этот момент рядом с ним. Они постоянно перешучивались, доказывая, кто из них украшал жизнь другого.
"Только со мной он всегда улыбался", – заметила Копенкина. "Ходила, ходила, никому не нужна, вернулась снова", – парировал Шаляпин. "Скотина!", – ответила его спутница, не переставая смеяться. Полностью солидарны они оказались на счет еще одной бывшей девушки певца.
"Вот где у нас Аня, и где я? Вот тут Аня должна лежать", – заметила Лариса Копенкина. "Ну какая Аня, Аня рожает... Сколько лет беременна", – заметил Прохор Шаляпин. "Опять от тебя!?, – поинтересовалась Копенкина и поделилась своим успехом: Дорогие девочки, вот посмотрите – не важно сколько вам лет. Вот Аня красивая, молодая. А Шаляпин-то со мной".
Напомним, ранее Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина выяснили все спорные моменты своих отношений в студии передачи "На самом деле" на Первом канале. Бывшие супруги простили друг другу старые обиды. "Ларочка, прости меня, пожалуйста. Я буду внимательнее по отношению к тебе, к другим людям, спасибо, что ты была в моей жизни", – заявил Шаляпин, а потом тепло обнял бывшую возлюбленную.
Не стоит на месте и Анна Калашникова. Она начинает сольную карьеру – записывает песни, готовится к презентации диска. А вот о личной жизни бывшей возлюбленной Прохора Шаляпина известно мало.
Чудовищный скандал кажется логичным для праздника столь одиозной персоны
Новобрачная поделилась фото и видео со свадьбы
Шоумен написал супруге трогательное послание и пожелал быть счастливой
Режиссер сухо заметил, что отношения они до сих пор не наладили