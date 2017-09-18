Калашникова прилюдно оголила все прелести

Бывшая девушка Прохора Шаляпина пошла вразнос. Она сняла трусы перед пораженной публикой.

Анна Калашникова не так давно потеряла ребенка. После этого ее начал травить и бывший жених Прохор Шаляпин, и пресса. Писали, что она, мол, врушка, что никакой беременности в реальности не было, что она просто удачно пропиарилась в очередной раз. Хотя проверка на детекторе лжи показала, что модель и певица ничего не выдумала и, действительно, пережила большую трагедию.

Но теперь все плохое в прошлом. Аня снова бодра, весела, и готова к подвигам. Чего стоит эротическая фотосессия, которая появилась на страница "Экспресс-газеты"! Калашникова на ней сняла и трусы, и лифчик, показала роскошную грудь и cоблазнительные ягодицы.

Причем раздевалась она, не стесняясь окружающих, прямо на общественном пляже. Все присутствующие при этой провокационной выходке посторонние мужики потеряли дар речи. Они цокали языками и нахваливали прелести Анюты. А женщины, напротив, были возмущены таким бесстыжим поступком красавицы.

Как свидетельствуют очевидцы, вначале Калашникова хотела ограничиться целомудренной съемкой в купальнике. Но постепенно вошла в раж и поняла, что чем больше голого тела появится в кадре, тем приличней дивидендов можно собрать в виде обсуждений, публикаций, тиражирования.

Для бывшей девушки певца Прохора Шаляпина это сейчас то, что нужно, ведь она начинает сольную карьеру – записывает песни, готовится к презентации диска. Только что в ротацию стал ее клип "Так не бывает", который надо поддержать. А любой ажиотаж, как известно, благотворен для продаж. Особенно, если есть, что показывать и чем хвастаться.