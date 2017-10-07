Названный любовником Чеховой ведущий полысел от стресса

Ведущая, актриса и певица Анфиса Чехова рассказала о своих отношениях с Эдуардом Демченко, дерматокосметологом и телеэкспертом. Несмотря на многочисленные слухи, пару связывает только дружба, уверяет она.

Анфиса Чехова рассказала, что ее и Эдуарда Демченко веселят слухи о неких особых отношениях, возникших между ними. "Ох, тяжело ему рядом со мной. Вот уже 15-ть лет приходится всем и каждому объяснять, что мы друзья, а не любовники (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала она.

Из-за сплетников, по словам ведущей, страдает личная жизнь и даже волосяной покров эксперта в мире красоты. "Жены дуются, герлфренды обижаются😬 а все неверующие в мужско-женскую дружбу, судят по себе))) Эдик даже полысел от такого длительного стресса🙈😂", – призналась Анфиса Чехова.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Окт 7 2017 в 2:37 PDT

"Мы еще немного посмеемся, допьем кофе, и пойдем делать наши важные дела", – рассказала она. Всех деталей Анфиса Чехова раскрывать не стала, но намекнула, что речь может идти о каком-то новом проекте, для чего ей потребовалось приехать на берег Средиземного моря. "И дай Бог, у нас все получится так, как мы и запланировали🙏🏼😉", – добавила телеведущая.

Публикация от Eduard Demchenko (@doctor_ed_) Окт 7 2017 в 3:09 PDT

Отметим, судя по геоданным сообщений в Instagram, Анфиса Чехова и Эдуард Демченко остановились в одном отеле в Монако. Ранее телеведущая рассказывала Dni.Ru, что устала от секса и намерена изменить свой образ. "Сексом я сыта по горло, хватит! Я решила окончательно уйти из большого секса и стать скромницей и праведницей", – призналась она.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Окт 6 2017 в 10:53 PDT

Анфиса Чехова несколько лет вела популярное ночное эротическое телешоу для взрослых "Секс с Анфисой Чеховой". Она делилась своим опытом, а помогали ей мужчины-стриптизеры. Программу часто обвиняли в похабщине, пошлости и разврате.