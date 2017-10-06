Пензенская участница телепроекта Дарина Маркина опубликовала в своем микроблоге пикантные снимки. Красотка посетила фотосессию вместе со своим возлюбленным Никитой Кузнецовым и сделала ряд откровенных снимков.

"Сегодня ездили с Персиком на съемку, зарядились хорошим настроением и отправились по делам. Сейчас только ложимся спать. В это время многие уже, наверное, скоро будут просыпаться на работу. А чем вы занимаетесь в такой поздний (ранний) час?" – подписала снимки Маркина.

Дарина позировала в сером боди и белых чулках. Для одного фото она повернулась к камере задом, чтобы продемонстрировать аппетитные формы. При этом Никита положил руку на ягодицы своей пассии. Снимки привлекли большое внимание пользователей Instagram и набрали более 11 тысяч лайков.

По мнению многих фолловеров, звезда "Дома-2" показала лишнее: "Красивая и Дарина, и задница. Но зачем выставлять ее на всеобщее обозрение, когда у тебя есть парень?", "Как тебе Никита так разрешил фоткаться?", "Девушка, которая находится в отношениях и выкладывает такие фотографии – позор", "Никита звездел: "Никогда моя девушка не будет показывать лишнего!" А сам фоткает ее. Смешно!" И все же поклонники отметили, что молодые люди прекрасно смотрятся вместе.

Публикация от DARINA MARKINA���� (@darina.58) Окт 5 2017 в 6:23 PDT

Напомним, что в мае с Маркиной произошла неприятность – пришлось лечь в больницу с двумя переломами ноги. Прыгая по камням, девушка поскользнулась и упала. Из-за несчастного случая Дарина и Никита покинули "Остров любви" на Сейшелах.