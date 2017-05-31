Плачевное состояние пострадавшей на Сейшелах звезды "Дома-2"
Вместо солнечного курорта на островах травмированная красотка теперь вынуждена находиться в пасмурной и холодной столице. Больничную палату Дарина сменила на родные стены "Дома-2".
Переломанная в двух местах конечность Маркиной, поскользнувшейся и упавшей на камнях, постепенно заживает. Хотя до полного выздоровления эффектной участнице проекта еще далеко.
Врачи порекомендовали Дарине делать специальные упражнения на сгибание и разгибание ноги. Судя по видео, с этой задачей возлюбленная Никиты Кузнецова пока не справляется.
"Блин, ни фига не получается, – со слезами на глазах сказала в своем видеообращении расстроенная девушка, чья счастливая, беззаботная жизнь на Сейшельских островах оборвалась так внезапно и нелепо. – Вот так надо, а я не могу. Человек с ограниченными возможностями".
Однако Дарина не сдается и упорно продолжает пытаться разработать поврежденную ногу. Подписчики поддержали Маркину. "Молодчинка!!!!Крепись!!!!Держись!!!!!", "Красивая", "😍выздоравливай", "Самая красивая девочка проекта 🌺🌺🌺🌺 Самая добрая и очаровательная 🌸🌸🌸", – засыпали комплиментами звезду телестройки пользователи Сети.
Правда, без ложки дегтя все же не обошлось. "Собери волосы !!!! Как чучело", "Поработать надо над словарные запасом и речью", – заклевали Дарину злопыхатели. Кого-то удивил тот факт, что сломана одна конечность, а забинтованы обе. "Даринка – ножная разминка ))) рано ты на нее наступаешь, а вторую замотала для симметрии ?)))", "А почему здоровая тоже забинтована?" – недоумевают поклонники Маркиной.
К слову, ранее участница "Дома-2" пожаловалась, что из-за травмы у нее нет выбора в плане завтраков. "Девочке с одной ногой", как она себя называет, приходится есть то, что дает ей верный рыцарь Никита. Надо отдать должное Кузнецову, он окружил свою зазнобу вниманием, дарит ей цветы и носит на руках.
Как писали Dni.Ru, подобные случаи – не редкость на "Доме-2". Участники периодически покидают телепроект с различными травмами. Так Олег Майами, находясь на "поляне", неудачно упал в бассейн и серьезно повредил позвоночник. По одной из версий, молодой человек ударился головой о дно и сломал шею. Но существует и иная точка зрения. Некоторые поклонники телестройки считают, что участник "Дома-2" Алексей Самсонов имел личные счеты с парнем, и именно он якобы отправил Олега в реанимацию.
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