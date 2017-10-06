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Шоу-бизнес

Скандал с собакой внезапно пошел на пользу Панину

Алексей Панин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Алексею Панину припомнили скандал с собакой, однако внезапно в позитивном ключе. Популярному артисту предложили стать лицом отеля для собак.
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Радостной новостью о новой работе Алексей Панин объявил многочисленным поклонникам в рамках нового выпуска шоу "Хайповости", которое каждую неделю появляется на YouTube-канале артиста. Идея пришла в голову бизнесмену и музыканту Андрею Ковалеву.

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Как рассказал сам Ковалев, его вдохновил тот скандал, который поднялся вследствие обнародования видеоролика, на котором запечатлен мужчина, похожий на Алексея Панина, совершающего сексуальные действия с собакой. "Если люди это хавают – нужно делать деньги," – заявил Ковалев. Бизнесмен даже придумал слоган: "Нигде не будут любить вашу собаку так, как в моей гостинице!" Отметим, что реакция самого Панина не замедлила последовать. "Жду вас, сучки!" – обратился к будущим постояльцам отеля скандально известный актер.

Также в этом выпуске Панин затронул тему референдума в Каталонии, массового расстрела в Лас-Вегасе, а также высказал свое мнение о фильме "Крым" Алексея Пиманова. Отметим, что Панин раскритиковал картину. По его словам, для накрутки рейтинга фильму был взломан популярный портал, специализирующийся на кино, и были вброшены в интернет поддельные ролики, где зрители аплодируют создателям картины.

Напомним, осенью прошлого года в передаче "Говорим и показываем" показали видео, на котором мужчина, похожий на Алексея Панина, занимается сексом с собакой. Компанию им составила некая женщина. Разумеется, поднялся страшный скандал. Журналисты попытались взять комментарий у Алексея Панина, которого в студии не было.

"Понятно, что это шоу направлено на то, чтобы опорочить меня, сравнять с грязью, как человека и артиста. Там было показано огромное количество лжи. Люди в студии несли такую ахинею, что даже отвечать на подобное сложно. Можно только развести руками...", – сказал скандально известный актер.

Автор: Наталья Аряева6 октября 2017, 12:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

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