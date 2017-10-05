Сати Казанова отказалась от свадьбы с итальянцем

По информации некоторых СМИ, 4 октября Сати Казанова вышла замуж за итальянца Стефано Тиоццо. Певица высказалась о своем якобы тайном бракосочетании.

Появилась информация о том, будто певица Сати Казанова вышла замуж за своего избранника, итальянца Стефано Тиоццо. Якобы церемония была тайной, чтобы об этом важном событии не прознали пронырливые журналисты.

Тем не менее, работники СМИ связались с певицей, чтобы выяснить, действительно ли она вышла замуж. Казанова отказалась от свадьбы, которая якобы у нее случилась накануне. "Четвертого октября, когда, как мне приписывают, я выходила замуж, я с раннего утра до позднего вечера находилась на занятиях и съемках", – заявила Казанова.

Певица расписала свой график, чтобы убедить общественность в том, что свадьбы не было. "В десять часов утра выехала из дома, в 12 часов была у своего педагога по вокалу Марии Струве, мы занимались до 15 часов. Сразу после этого я поехала на съемки на канале Муз-ТВ, потом из-за пробок не успела на съемки на канале ТНТ, но успела на съемки на Первом канале, где записывали программу, посвященную мне в честь моего 35-летия. Дорогие друзья, сами подумайте, как при таком насыщенном графике еще и замуж успеть выйти?" – задала риторический вопрос певица.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Сен 8 2017 в 4:00 PDT

Казанова опровергла информацию и о том, что сочеталась браком и днями ранее. "Второго октября мой жених Стефано Тиоццо прилетел в Москву вечером и на моем празднике в ресторане появился в 20:00. Его появление стало для меня полным сюрпризом! А на следующее утро в десять часов я уже была на съемке Mercury в Барвихе. Она продолжалась весь день, и доказательство этому – видео в моих сториз. Третьего октября я оказалась дома только в шесть часов вечера. А на утро – уже занятия..." – цитирует Сати Казанову Woman`s Day.