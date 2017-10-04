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Соперница вбивает клин между Джигурдой и Анисиной

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Актер и шоумен сделал важное заявление. Никита Джигурда сказал Dni.Ru, что его пытаются поссорить с его избранницей, фигуристкой Мариной Анисиной.
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Все дело, как уверяет Никита Борисович, в завещании крестной матери их детей – покойной Людмилы Браташ. Именно из-за него ранее разразилась битва между знаменитой парой и родной сестрой усопшей – Светланой Романовой. Она-то и стала соперницей за наследство Браташ.

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"Завещание Кунцевским судом после девяти месяцев разбирательств, после семи заседаний признано действительным", – заявил Джигурда. "Романова порвала завещание, я обратился в полицию, а она подала на нас с Мариной в суд… Ее адвокаты трижды уже переносят заседание", – говорит Никита Борисович.

"Жалобы была подана в Мосгорсуд. Уже в этом месяце, октябре, состоится заседание, которое расставит все точки над i. Но специально перед ним нас с Анисиной хотят поссорить", – уверен артист. Однако, как утверждает актер, правда на его стороне.

"У нас на руках дополнительные документы с подтверждением завещания. Также есть показания лечащего главного врача о том, что покойная Браташ в период моего развода с Анисиной предлагала мне замуж, а я отказался, и она написала завещание на Марину, меня и детей, а Романову и видеть не хочет", – рассказывает Джигурда. Также артист заверяет, что у него имеются документы из компетентных органов, подтверждающие то, что на него не было заведено ни одного уголовного дела.

Автор: Людмила Фоканова4 октября 2017, 22:08
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