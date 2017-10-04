Жена Караченцова: У Коли рак

У Николая Караченцова диагностировали злокачественную опухоль. Однако супруга популярного артиста Людмила Поргина заявила, что они намерены бороться с недугом.

После известия о том, что у Николая Караченцова нашли опухоль в легком, сообщалось, что будет проведено исследование новообразования. Результаты уже известны. У популярного актера онкологическое заболевание.

"У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная. Но мы надеемся на лучшее", – цитирует Людмилу Поргину Starhit.

Врачи заподозрили неладное после того, как Николай Караченцов поступил к ним с легочным кровотечением. Напомним, в десятых числах сентября популярный актер попал в больницу. Речь шла о хирургическом отделении НИИ Склифосовского. При этом супруга популярного артиста Людмила Поргина сразу отмела все опасения общественности, заявив, что у него "все в порядке" и артист проходит плановое обследование. Эту версию поддержал и сын артиста Андрей. Однако сейчас очевидно, что все гораздо сложнее.

Отметим, что даже в медицинском учреждении любящая жена сумела создать для Караченцова уют. "У нас здесь своя палата, мы сами ее отремонтировали и сделали из нее небольшую квартиру. За лечение ничего не платим, как и все граждане нашей страны. Весь персонал относится к нам очень хорошо, все любят Николая Петровича", – рассказывала в недавнем интервью Людмила Поргина.