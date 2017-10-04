Кузин из "Дома-2" женится на скрипачке

Совсем скоро участники телепроекта "Дома-2" Евгений Кузин и Саша Артемова вступят в законный брак. Счастливая невеста рассказала, когда состоится торжество.

"Наша свадьба состоится в конце ноября", – сообщила девушка. "Когда подавали заявление в ЗАГС, удивило, что необходимо было заплатить госпошлину – 350 рублей. И еще тысячу Женя отдал, чтобы забрать документы о разводе", – поделилась скрипачка из Луганска.

Также Саша рассказала, что они уже готовятся к торжеству – выбирают ресторан и думают над оформлением зала. "За свадебным платьем полечу в Сочи, для меня сшил его очень талантливый дизайнер", – цитирует Артемову журнал "Дом-2".

Узнав новость о скорой свадьбе, пользователи Сети разделились на два лагеря. Поклонники поздравили жениха и невесту. "Очень рада за вас. Обожаю Женьку. Поздравляем. Саша, в добрый час. Мира и добра вашему дому!", "Очень рада за их пару!!! Совет да любовь!!!" – написали фолловеры.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Окт 3 2017 в 1:19 PDT

Однако не все верят в искренность чувств Кузина и Артемовой. Дело в том, что участники "Дома-2" ранее выиграли конкурс "Свадьба на миллион".

Некоторые считают, что парень с девушкой женятся из корыстных соображений. "Не верю в их любовь, уж простите меня, поклонники", "Если бы не лям, разбежались бы уже давно. И сидели бы опять на проекте", – считают скептики.

