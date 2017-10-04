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Ольга Орлова об уходе из "Дома-2"

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Ольга Орлова высказалась о своей работе на скандально известном телепроекте "Дом-2". Телеведущая и певица уверена, что покинет шоу только в том случае, если будет чувствовать себя там некомфортно.

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Ольга Орлова призналась, что вначале сомневалась, соглашаясь на работу ведущей реалити-шоу "Дом-2". Однако постепенно она поняла, что находится на своем месте. "Ежедневно шоу смотрят около 50 миллионов человек, и как бы его ни критиковали, большинство все равно будет интересоваться "Домом-2", его героями. Чем больше у проекта скандальности, тем выше рейтинги, а значит, растет и популярность. Это все говорит только о том, что я приняла правильное решение", – заключила Ольга.

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При этом Орлова назвала причину для того, чтобы покинуть скандально известный телепроект. "Если бы я поняла, что мне некомфортно, то не задержалась бы в этом шоу ни на секунду – я многого добилась в своей жизни и считаю, что могу позволить себе делать то, что мне нравится. Есть одна замечательная фраза: "Занимайся любимым делом, и ты не будешь работать ни дня". Именно этим я и занимаюсь", – заявила ведущая.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

По ее словам, в коллектив она влилась легко, а к критике относится спокойно. "Осуждать других людей и их труд особенно сильно любят бездельники. Знаете, есть такие "диванные судьи" – у этих людей полно времени, чтобы обсуждать кого угодно вместо того, чтобы заниматься собой, своим развитием. Когда у человека насыщенная жизнь, интересная работа, он постоянно чем-то занят, то времени (как и желания) лезть в чужую жизнь у него просто не будет", – цитирует Орлову Woman.ru.

В ходе съемок Ольге приходится летать на Сейшелы, где артистка демонстрирует точеную фигуру в бикини. Артистка поделилась секретом стройности: "Самое важное для женщины – это хороший здоровый сон. Когда человек высыпается, у него лицо выглядит даже как-то иначе. Во-первых, важную роль играет генетика. Бывает так, что женщина не прикладывает особых усилий, но все равно выглядит моложаво. Бывает и наоборот: как она ни старается, ее красота начинает рано увядать. Мне, к счастью, повезло с генетикой. Во-вторых, очень важно следить за своим питанием – оно должно быть здоровым и сбалансированным. Невозможно употреблять алкоголь, курить, есть фастфуд и при этом хорошо выглядеть".

Автор: Наталья Аряева4 октября 2017, 12:32
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