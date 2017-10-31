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Шоу-бизнес

Панин втянул Костюшкина в съемки порно

Стас Костюшкин и Алексей Панин. Фото: dni.ru
Алексей Панин решил снимать порно-клип на песню Стаса Костюшкина "Факты". Певец записал видео с комментарием ситуации.
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Он вспомнил, что несколько месяцев назад они говорили с Алексеем и предлагал ему перепеть композицию, потому что она подходит под его образ. Тогда Панин отказался, и тема плавно сошла на нет. "Теперь я узнаю, что Леша взял порнозвезду! Самому Леше я дозвониться не могу, получить от него какие-то комментарии я не могу. Я не имею к этому бреду никакого отношения", - возмущается Стас Костюшкин.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Сам Алексей Панин заявил, что певец подарил ему свою композицию. "Летом я снимался в клипе Стаса Костюшкина "Опа! Анапа", после чего у нас с ним завязались дружеские отношения, и он подарил мне свою песню", - заявил артист в интервью "Пятому каналу". Кроме того, артист уточнил, что он не только снимается в скандальном клипе, но и сам поет, и выступает в качестве режиссера. Он подтвердил, что его партнером на съемках стала звезда фильмов для взрослых.

Публикация от Eva Berger (@eva_berger_1)

Порнозвезда, о которой говорит певец – Надежда Никитина, более известная под псевдонимом Ева Бергер. На своей странице в Instagram звезда фильмов для взрослых рассказала, что давно мечтала поработать с Алексеем Паниным. Бергер постоянно выкладывает в свои социальные сети фото со съемок нового клипа. Из ее публикаций можно понять, что Алексей решил посмеяться над выборами президента России.

На одном из выложенных Бергрер видео, она, абсолютно голая, идет по оживленной улице прикрываясь плакатом с фотографией Алексея Панина. Кроме изображения актера на транспаранте надпись: "Наш президент 20!8 Без паники !!! С нами – Панин".

Сам актер признается, что звезда фильмов для взрослых – его близкая подруга. Именно поэтому он пригласил ее на роль в своем клипе, сообщает "Пятый канал". Кроме того, ему крайне симпатизируют люди, готовые на "любые креативные перформансы". 

Автор: Михаил Войцеховский31 октября 2017, 20:02

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