Миро рассказала об уходе Виторгана от Собчак к фотомодели

Лена Миро предположила, что для того, чтобы Ксения Собчак стала президентом, ее должен бросить Максим Виторган. После чего, полагает блогер, телеведущей вместе с сыном Платоном следует отправиться на ток-шоу, чтобы на всю страну поведать о своем несчастье.

На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро продолжает размышлять о том, что Ксения Собчак намерена баллотироваться в президенты. Блогер уверена в провале телеведущей, однако все же дала той единственный шанс. Секретом успеха, по мнению Миро, должно стать несчастье в личной жизни Собчак.

"Чтобы народ избрал Ксению Собчак президентом, ее должен бросить Максим Виторган. Бросить с ребенком. Бросить нагло и вероломно. В идеале – уйдя к юной и безупречной фотомодели. Некрасивая, неталантливая и обманутая мужем женщина не первой свежести – вот кому с удовольствием отдаст голос весь бабский электорат России", – высказала свою мысль Миро.

В качестве подтверждения, что эта схема беспроигрышна, Лена привела таких отечественных знаменитостей как звезду скандально известного реалити-шоу "Дом-2", новоиспеченную певицу Ольгу Бузову и Примадонну Аллу Пугачеву.

"Лифт популярности Бузовой попер вверх только после того, как та стала брошенкой. Та же Пугачева стала певицей № 1 в СССР не потому, что умела петь. Не потому, что умела делать шоу. Шоу делала Гурченко, а Пугачева всего-навсего умело эксплуатировала образ брошенки. Этакая "зимняя вишня", но еще и толстая, что, как вы понимаете, шло только на пользу той, что спекулирует на образе матери-одиночки", – рассказала блогер.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 28 2017 в 9:16 PDT

В заключение Лена прямым текстом дала пошаговую инструкцию Ксении Собчак, как стать президентом: "Ксении Собчак, если та хочет набрать голосов, я рекомендую срочно разожраться, что, впрочем она уже и так успешно делает, и выгнать мужа. После чего Ксении следует взять на руки уже имеющегося у нее карапуза и пойти к к Малахову и там разныться, рассказывая всей стране о том, какой ее муж – тиран и бабник. И все: ты – президент! Ну, почти".