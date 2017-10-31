Голые геи добили Пьеху

Странная выходка любителей однополой любви. Артисту пришлось ответить.

В околомузыкальной тусовке часто можно было услышать клевету, что, мол, внук Эдиты Пьехи не прочь развлечься с мальчиками, а жена и ребенок у него – для прикрытия. Якобы нельзя работать на шоколадной фабрике и не пробовать конфет. Да и сам Стас Пьеха провоцировал публику, возбуждая своим полуголым атлетическим телом на снимках в социальных сетях.

И геи оживились, стали Стасику посылать свои приватные снимки – торсов, бицепсов, даже половых органов. Хотели, так сказать, показать товар лицом и соблазнить певца, взять его в женихи.

Пьеху эти бесконечные домогательства достали. Он признался, что страдает от выходок представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, и попросил их больше не присылать ему фотографии своих обнаженных тел. Голые геи просто добили его своими непристойными предложениями!

Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha) Сен 23 2017 в 5:00 PDT

"Меня очень расстраивает, это когда мне ребята присылают себя в голом виде, – говорит певец. – При всем том, что я абсолютно не лезу в чужие жизни и довольно-таки толерантен. Меня пугает слово "гомофоб", потому что это само по себе фобия чего-то, а я не боюсь геев или кого-либо. Но не надо, пожалуйста, мне присылать свои голые тела, ребята, прошу. Мне это очень сильно не нравится!" – заявил Пьеха в интервью Piter.TV.

Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha) Авг 24 2017 в 5:08 PDT

Напомним, что в последние дни много пишут о гей-скандалах. Например, Алексей Панин заверил общественность, что Максим Галкин – гомосексуалист. А актер Кевен Спейси сам признался в любви к мужчинам. Для многих поклонников это стало шоком.