Шурыгина набросилась на занявшуюся при всех сексом девушку

18-летняя Диана Шурыгина стала экспертом на шоу "Звезды сошлись", в котором рассматривался возмутивший общественность случай в Нижнем Новгороде, где в одном из клубов молодые люди занялись сексом прямо на танцплощадке. Шурыгина заявила, что это "неправильный" путь к славе.

Недавно в Сети распространилось видео, на котором запечатлены юноша и девушка, занимающиеся сексом на танцполе. Поднялся страшный скандал. Быстро выяснилось, что главную героиню ролика зовут Ксения Смирнова и ей 18 лет. Девушка записала видеообращение к общественности, в котором заявила, что признает свою вину, как и ее партнер. Девушка заверила, что раскаивается: "Это произошло по инициативе обоих, я думаю. Я была слишком пьяная. Много выпила, поэтому это произошло".

Тем не менее, Ксению заприметили телевизионщики. Они пригласили девушку на съемки нового выпуска передачи "Звезды сошлись", где в качестве эксперта заседала Диана Шурыгина, прославившаяся благодаря нескольким выпускам ток-шоу "Пусть говорят", где вдоль и поперек обсуждали ее изнасилование.

Шурыгина осудила Смирнову. По словам Дианы, та выбрала неверный путь к славе, а еще 18-летнюю звезду возмутило то обстоятельство, что, едва попав в секс-скандал, Ксения начала немедленно зарабатывать на этом. "Я считаю, что выбранный Ксюшей путь к славе неправильный. Однако к этой ситуации я отношусь нейтрально. У меня было нечто подобное, ну, так получилось. Однако Ксюша чуть ли не на следующий день начала выкладывать посты с рекламой по 500 рублей. Это неправильно", – набросилась на Смирнову Шурыгина.

Публикация от Ксюша Смирнова ��shum____�� (@ksenia_smirnova_official) Окт 29 2017 в 8:30 PDT

Интересно, что на шоу Ксения заявила, что не видит в своем поступке ничего предосудительного. Дескать, это ее личная жизнь, и она имеет право получать удовольствие. Теперь Смирнова намерена делать карьеру в шоу-бизнесе. "Я считаю, что пользу можно извлечь из абсолютно любой ситуации. Я сейчас на пике популярности, поэтому есть спрос на рекламу", – объяснила свое желание заработать Ксения Смирнова.

Присутствующие в студии знаменитости раскритиковали девушку. А ведущий Оскар Кучера и вовсе не смог сдержать эмоций. "Ваша личная жизнь остается дома в постели. А это уже публичное, ужасное поведение. Я такого не понимаю", – заявил Кучера.