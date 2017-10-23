Будущий муж Пугачевой произвел фурор

Эксклюзив Особое мнение Интервью Друзья отвернулись от Собчак У Вадима Казаченко случился сердечный приступ

Выбор читателей

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Понедельник 23 октября
Лента новостей
21:01
От избранного президента Киргизии ждут независимости
21:00
Жители сибирского поселка отравились медвежатиной
20:52
В Индии разбился турист из России
20:11
Мужчину спасли из озера в Зеленограде
19:55
Поезд насмерть сбил школьника под Пермью
19:44
Безумному сексу на танцполе нашли объяснение
19:42
Украинские регионы взбунтуются против Порошенко
19:35
В Чечне убиты четыре сотрудника Росгвардии
19:12
Красавчик Курц отказался целоваться с пожилым Юнкером
19:09
В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина
18:37
Жестокое избиение в центре Москвы попало на видео
18:31
Мешающегося под ногами Порошенко выгнали из минского формата
18:07
Курсанта МВД жестко наказали за публичный секс на танцполе
17:48
ЕС превращается в Евроогрызок
17:37
Ведущая "Эха Москвы" в коме после нападения доктора наук
17:21
Основатель Marilyn Manson умер от рака
17:11
Собянин открыл новый путепровод на Южнопортовой улице
16:57
Играющего мускулами Трампа поймали на блефе
16:55
После секса на танцполе клуба студентку успокаивали родные
16:49
Калашникова спелась с Паниным
16:33
Шаляпин переплюнул Бузову
16:30
Москвичка отправила в больницу законную жену любовника
16:27
Безумные регионы: свиная чума парализовала Ростовскую область
16:17
На Марсе разглядели маску Дарта Вейдера
16:13
Кобзон рассказал о страшных минутах
16:03
Выставка-ярмарка для ценителей ориентальных раритетов пройдет на Тишинке
15:40
"Русская шпионка" лезла к Хиллари Клинтон
15:37
Смертельный прыжок красноярского депутата на батуте попал на видео
15:28
Россиян напугали затяжными морозами в октябре
15:23
Володин оценил реконструкцию парка в Вольске
15:09
Как наказывать детей творчески
15:06
Лучшие рецепты для русских мужчин
15:04
Мажоры прокатились по Москве на экстремальной скорости (видео)
14:54
Кто всплакнет на могиле Саакашвили
14:46
В магазине Москвы покупателя избили за навязчивость (видео)
14:42
ПАСЕ клянчит деньги у России
14:34
Володин анонсировал расселение ветхого жилья в Елшанке
14:23
Причиной нападения на ведущую "Эха Москвы" назвали сексуальное желание
14:22
Бузова считает Тарасова "козлом"
14:18
Украина снова лебезит перед Россией
14:15
Михалкова странно отреагировала на развод с режиссером
13:55
В Москве пройдет чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов
13:41
Альтов об онкобольном Задорнове: Все очень плохо
13:35
Писающий пес опозорил Макрона
13:30
Валерий Сюткин: Агузарова вела себя отвратительно
13:25
Красноярский депутат погиб во время прыжков на батуте
13:05
Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин
13:02
На "Эхе Москвы" замглавреда ранили ножом в шею
12:50
В московской школе объявлена угроза взрыва
12:47
Депрессия сокращает продолжительность жизни
12:28
Собирающая крохи супруга Краско отказалась себя продавать
12:18
Молодая жена накачала Джигарханяна странными таблетками
12:17
Убийца музыканта "Любэ" избежал тюрьмы
12:05
Замерзающий Киев диктует Москве условия по газу
11:46
Шурыгина променяла мужа на известного певца
11:34
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
11:32
Продюсерский центр Малахова зажигает новые звезды
11:28
Ресторан настоящей абхазской кухни открылся в центре Москвы
11:15
С какой вероятностью метеорит упадет на голову человека
11:07
Рублю предрекают активное отступление
11:03
Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк
10:52
Михалкова развелась с мужем
10:38
Известный певец ощущает себя женщиной
10:27
Назван срок отставки Порошенко
10:22
Марьянова в припадке спасал бывший наркоман
10:21
Гороскоп с 23 по 29 октября
09:59
Страстная парочка занялась сексом на танцполе (видео)
09:55
Рядом с Савеловским вокзалом нашли труп
09:32
Премьера фильма "ВМАЯКОВСКИЙ" состоится в феврале
09:20
В московском метро случилось ЧП
09:17
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
09:13
Британия требует запретить беременных женщин
09:06
Красотка покорила Сеть своими перевоплощениями в известных героев
08:57
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
08:55
В Австралии умер основатель AC/DC
08:40
Назван убийца миллионов человек
08:40
В Москве при очистке пруда нашли расчлененный труп
08:34
Под Петербургом произошла страшная авария
08:10
Получить пенсию в России станет сложнее
07:56
В московском метро на неделю закроют три станции
01:25
Друзья отвернулись от ошарашенной предательством Собчак
20:11
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
18:23
В Британии мужчина с ружьем захватил заложников
18:08
В туалете ТЦ на востоке Москвы нашли мертвого мужчину
18:03
Пассажир толкнул уборщицу метро на рельсы (видео)
17:53
Рената Литвинова пострадала из-за любви к чудному пальто
17:29
Муж Лядовой спасся из роковой для Марьянова клиники
16:56
На безработного в Москве напали "высокотехнологичные" грабители
16:56
Бузова в дерзких шортах прошлась по подиуму
16:43
Рапунцель из "Дома-2" расплакалась после новостей о беременности
16:12
Попавшая в секс-скандал Толкалина извинилась перед жертвами насилия
15:46
В Ростове-на-Дону загорелся рынок (фото)
15:33
В Москве избили вице-мисс России
15:09
Протестующие подрались с полицией в Киеве
14:59
Красотка из "Дома-2" жалеет о своей легкодоступности
14:35
Михалкова поддержала больного Зайцева
14:29
Названа дата первого крупного снегопада в Москве
14:10
Черные риелторы забили ломом известного певца
13:43
На Украине закатили праздник в честь убийства невесты Гиви
13:12
Медведева показала страсть на льду
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова появилась на публике в прозрачном платье
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
Муж Лядовой спасся из роковой для Марьянова клиники
Шоу-бизнес

Будущий муж Пугачевой произвел фурор

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
В Instagram Максима Галкина появилось новое видео из серии #Дамысдюн. На нем Алла Пугачева вместе с Лаймой Вайкуле гуляют по дому примадонны.
прочитано 1168 раз

Артистки заглядывают в разные двери, и латвийская певица интересуется у хозяйки, что же за ними находится. В первый раз Алла Борисовна ответила, что там замурованы ее бывшие мужья, и отпирать эту дверь не стоит. В следующий раз Пугачева сказала, что в закрытой комнате подготовлено место для самой Вайкуле, и в шутку попыталась затолкать Лайму Вайкуле в помещение.

ПО ТЕМЕ

Пугачева вела себя с Киркоровым как бабушка

Пугачева изменила Буйнову с Розенбаумом

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Приоткрыв третью дверь, певицы притворились, что разговаривают с кем-то.  "Сейчас я тебе принесу еды, денег, завтра выпущу погулять", – сказала Алла Борисовна, и повернувшись к подруге добавила: "это будущий". ЗАливаясь смехом, звезды эстрады отошли от двери. После этого примадонна и Вайкуле спели дуэтом "ой, мороз-мороз".

Видео произвело настоящий фурор среди поклонников Пугачевой. Подписчики Максима Галкина рассыпались в комплиментах Алле Борисовне. Комментаторам понравился и юмор звезд, и их внешний вид. "Алла Борисовна, обожаю Вас и ваш юмор!!!", "Пугачевой очень хорошо с такой укладкой)", "Дамы как всегда великолепны! :)", писали пользователи. За два часа ролик собрал уже 377 тысяч просмотров. 

Автор: Михаил Войцеховский23 октября 2017, 19:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наряд Пугачевой развалился на куски

567

комментарии

Политика

Назван срок отставки Порошенко
К Собчак позвали правую руку Тимошенко
Путин вынес обвинительный приговор Западу
Янукович перестал выходить на связь

Шоу-бизнес

Юная любовница подозревает Максакову в убийстве Вороненкова
Будущий муж Пугачевой произвел фурор (видео)
Жасмин врет ревнивому мужу
Больная раком российская певица произвела фурор на модном показе

Проишествия

Причиной нападения на ведущую "Эха Москвы" назвали сексуальное желание
Пассажир толкнул уборщицу метро на рельсы (видео)
В Москве избили вице-мисс России
В магазине Москвы покупателя избили за навязчивость (видео)

Lifestyle

Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Актер Лундгрен: Путин крутой
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Шоу-бизнес

Психолог: Собчак ненавидит свою мать

Эксперт составил психологический портрет девушки
Шоу-бизнес

Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться

Молодая жена довела певца
Шоу-бизнес

Юная любовница подозревает Максакову в убийстве Вороненкова

Шокирующий поворот в громком деле
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" в очередной раз избил ревнивый ухажер

Девушку срочно увезли домой

Гороскоп

Гороскоп с 23 по 29 октября
Кто подставил жену Джигарханяна
Совет на выходные
Супруга Марьянова выйдет замуж после его похорон

Фоторепортажи

Калашникова спелась с Паниным
Шаляпин переплюнул Бузову
Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин
Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк

Спорт

Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать

Регионы

Красноярский депутат погиб во время прыжков на батуте
Страстная парочка занялась сексом на танцполе (видео)
Черные риелторы забили ломом известного певца
В России трансгендер сменил пол без операции
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru