Будущий муж Пугачевой произвел фурор

В Instagram Максима Галкина появилось новое видео из серии #Дамысдюн. На нем Алла Пугачева вместе с Лаймой Вайкуле гуляют по дому примадонны.

Артистки заглядывают в разные двери, и латвийская певица интересуется у хозяйки, что же за ними находится. В первый раз Алла Борисовна ответила, что там замурованы ее бывшие мужья, и отпирать эту дверь не стоит. В следующий раз Пугачева сказала, что в закрытой комнате подготовлено место для самой Вайкуле, и в шутку попыталась затолкать Лайму Вайкуле в помещение.

Приоткрыв третью дверь, певицы притворились, что разговаривают с кем-то. "Сейчас я тебе принесу еды, денег, завтра выпущу погулять", – сказала Алла Борисовна, и повернувшись к подруге добавила: "это будущий". ЗАливаясь смехом, звезды эстрады отошли от двери. После этого примадонна и Вайкуле спели дуэтом "ой, мороз-мороз".

Видео произвело настоящий фурор среди поклонников Пугачевой. Подписчики Максима Галкина рассыпались в комплиментах Алле Борисовне. Комментаторам понравился и юмор звезд, и их внешний вид. "Алла Борисовна, обожаю Вас и ваш юмор!!!", "Пугачевой очень хорошо с такой укладкой)", "Дамы как всегда великолепны! :)", писали пользователи. За два часа ролик собрал уже 377 тысяч просмотров.