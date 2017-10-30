Участник "Голоса" о царстве геев на проекте

Певец рассказал о сексуальной ориентации участников и наставников . Сам он начинать путь через постель не хочет.

В последнее время новости о добровольных или насильственных раскрытиях гомосексуальных наклонностей появляются регулярно. То актер Панин заявит известному юмористу: "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!" То голливудский герой-любовник Кевин Спейси признается в любви к мужчинам.

"Голубые" правят бал, это настоящая мафия. И в этом твердо уверен один из участников шоу "Голос", который попросил не раскрывать своего имени – мол, страна гомофобная, не все поймут. "Голос – это настоящее царство геев, – поражен молодой певец. - Их очень много и среди технического персонала, и среди участников, А за некоторыми из тех молодых звезд, кто старается пробиться, и вовсе стоят богатые любовники, "папики", готовые все и всех купить. Правда, на "Голос" по блату попасть нельзя – тут важен талант, харизма. Что касается наставников, то я свечку, как говорится, не держал и множить сплетни не хочу".

"Перед тем, как попасть на "Голос", я ходил на кастинги в разные проекты, и в некоторых продюсер или редактор откровенно предлагал мне интимную близость в обмен на протекцию. Я отказывался, потому что не хотел начинать карьеру на сцене через постель. На "Голосе", к счастью, такого не было. По меньшей мере, со мной", – уверяет участник проекта.

Одна из самых ярких звезд "Голоса" Алла Рид назвать конкретные имена геев на проекте отказалась. Но подчеркнула: "Мне кажется, это сейчас очень модно, поэтому люди даже не скрывают ориентации, бравируют ею и гордятся. Хотя мне лично все равно, кто с кем спит. У меня много друзей-геев и они мне заменяют подруг".