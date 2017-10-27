Самые возмутительные гей-скандалы: от Лазарева до Киркорова и Галкина

Ориентацию звезд часто раскрывают их враги. Но такие поступки кажутся некорректными.

Поклонники Максима Галкина и Алексея Панина продолжают обсуждать громкий гей-скандал, в который оказались втянуты звезды. Страсти, а разгорелся из-за фразы "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!", которую юмористу на своей странице в соцсети адресовал актер. Алексея возмутила шутка Максима о портфелях, которые звезды могут получить в случае победы Ксении Собчак на президентских выборах. Главой комитета по защите животных и окружающей среды, по мнению юмориста, стал бы Панин.

"Я понимаю, когда на тему собак пытаются шутить люди-пэтэушники. Ладно, если бы тему секса затронул, чулок... Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление", – подчеркнул артист.

Шоумен Рустам Солнцев был шокирован произошедшим. "Я не разделяю точку зрения Панина. Я против насильственных каминг-аутов (признания принадлежности человека к сексуальному или гендерному меньшинству. – Прим. ред.), которые к тому же сделаны неделикатно, невкусно, нетактично, – подчеркнул Рустам. – Странно было получить от такого продвинутого, раскованного и свободного в том числе в сексе человека, как Алексей Панин, подобное заявление, наблюдать с его стороны дискриминацию по принципу ориентации".

Интересно, что насильственные коминг-ауты и прежде становились причиной грандиозных скандалов. В 2004 году после скандала с розовой кофточкой журналистки Ирины Ароян, шансонье Александр Новиков обратился с открытым письмом к Филиппу Киркорову. "Пишу сие строго голубыми чернилами, – подчеркнул бард. – Зная Вашу неприязнь, как Вы изволили выразиться, к "сиськам", обещаю далее по тексту эту бесполезную для Вас часть женского тела не поминать. Вообразите пожалуйста для собственного комфорта, что пред Вашими очами не они, окаянные, а одно дубовое мужское достоинство".

А в 2008-м Алла Пугачева пригласила в студию существовавшего тогда "Радио Алла" певца Сергея Лазарева. И стала в эфире поучать его: "Не стоит жениться, чтобы не быть одиноким! А тебе вообще не стоит, я так понимаю. Хотя если вдруг соберешься, то вот тебе мой совет, как от мудрой женщины. Тебе лично, если для порядка жениться, тебе нужен друг прежде всего, партнер по жизни. Потому что все эти сексы-шмексы, они уходят и приходят. Ну, а для рождения ребенка можно постараться один раз, даже два-три. Но, в принципе, по жизни не ради этого нужен человек. Я знаю, что у тебя есть друг и помощник Миша. И я просто поздравляю тебя с тем, что он очень тебя любит и тебе помогает."

В 2016-м футболист "Атлетико" Коке во время словесной перепалки обозвал Криштиану Роналду геем. А тот без промедления ответил: "Да, я гей, зато у меня полно денег, а ты ублюдок". Западные СМИ расценили это не иначе как официальный каминг-аут спортсмена. Хотя футболиста в нетрадиционной ориентации подозревали давно – он был замечен в компании кикбоксера Бадра Хари. Поговаривали, что руководство "Реала" даже запрещало Роналду слишком часто летать к своему возлюбленному, дабы не настроить против себя команды преданных поклонников мадридского клуба.

Неизвестно, кто на самом деле из названных звезд спорта и сцены на самом деле любит мужчин. Возможно, это все кляузы и домыслы. Но в любом случае, это личный выбор и свобода каждого. А публичное обсуждение того, кто с кем спит, некорректно.