В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"

Рустам Солнцев прокомментировал конфликт двух звезд. И осудил артиста за насильственный каминг-аут

Не утихает мерзкий гей-скандал, в который Алексей Панин втянул Максима Галкина. "Ты – гомосексуалист, который живет со старой женщиной!", – обратился актер у юмористу на своей страницах в соцсети. Возмутила же Алексея шутка Максима о том, что Алексей Панин распределил среди звезд портфели, которые они могут получить в случае победы Ксении Собчак на президентских выборах. Главой комитета по защите животных и окружающей среды, по мнению юмориста, мог бы стать Алексей Панин.

"Я понимаю, когда на тему собак пытаются шутить люди ПТУшники, ладно если бы тему секса затронул, чулков. Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление", – позже специально подчеркнул Алексей Панин. Всю эту грязь, похабщина и тошнотворные подробности тут же принялись смаковать поклонники.

Dni.Ru связались со знатным провокатором – шоу-меном Рустамом Солнцевым, с просьбой прокомментировать слова одиозного актера. С ним звезда "Дома-2" давно дружит. "Большая часть представителей отечественного шоу-бизнеса – гомосексуалы, – ошарашил Солнцев. – Просто в нашей стране не принято и даже опасно это афишировать, вот и придумывают себе любящие мужчин звезды жен, детей. Но я не разделяю точку зрения Панина. Я против насильственных каминг-аутов ( признания принадлежности человека к сексуальному или гендерному меньшинству – Прим. ред.), которые к тому же сделаны не деликатно, не вкусно, не тактично, не забавно".

"При всем моем дружеском отношении к Панину, зная его характер, я был удивлен его такой странной реакций, – продолжает Солнцев. – Ведь Галкин - юморист. И он стал основоположником забавного тренда – придумал, кто кем может быть в при правлении Собчак. А панин юмора не понял. И этот его резкий, дерзкий ответ – шаг назад в карьере. Это не круто!"

"Странно было получить от такого продвинутого, раскованного и свободного в том числе и в сексе человека, как Алексей Панин, подобное заявление, наблюдать с его стороны дискриминацию по принципу ориентации, – заключил Солнцев. – Мои уши в это просто не поверили".