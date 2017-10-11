Сильнейшие перегрузки приковали Вдовиченкова к постели

Владимир Вдовиченков рассказал о работе над фильмом, в котором играл космонавта. Из-за сильнейших перегрузок, признался популярный актер, он два дня лежал пластом и думал, что умрет.

Владимир Вдовиченков снялся в фильме про космонавтов "Салют-7", который на днях выйдет в прокат в отечественных кинотеатрах. Для роли популярный актер основательно готовился. "Я испытал на себе сорокасекундную невесомость в Ил-76 и точно могу сказать, космонавты – герои. Вместе с Павлом Деревянко и нашим режиссером Климом Шепенко мы отправились в звездный городок. За час самолет десять раз поднимался на высоту десять тысяч метров и резко с ускорением опускался до шести", – рассказал Вдовиченков.

Такие сильнейшие перегрузки не прошли даром для здоровья артиста. "Я потом два дня пластом лежал – думал, умру! Только тогда понял, почему их рано отпускают на пенсию. Наш организм не приспособлен к невесомости. Трудная у ребят профессия. Когда мы встретились с экипажем, который должен был через несколько часов отправиться в космос, на тех троих было удивительно смотреть. Они находились уже за пределами нашей планеты. Им наши заслуги не нужны", – цитирует Владимира Вдовиченкова Starhit.

Тяжело давалась актеру пластическая хореография. "Чтобы тело обладало ощущением невесомости и визуально создавался эффект гравитации, необходим специальный механизм. Меня вывешивали на тросах, эту систему придумал оператор Сергей Астахов. Еще перед началом работы нас с Павлом заставили пройти медкомиссию. Сказали, надо подстраховаться, так как проект большой и сложный. Проверка была, словно реально в космонавты берут. Я даже подумал, не собираются ли нас на самом деле запустить на орбиту", – признался актер.

Публикация от VdovichenkovVladimir (@vdovichenkovvladimir) Авг 8 2017 в 12:39 PDT

После тяжелого рабочего дня Вдовиченков возвращался домой, где его ждала супруга, актриса Елена Лядова. По словам Владимира, когда они только стали жить вместе, Елена стала учиться готовить. "У нее это получается с потрясающей интенсивностью и очень вкусно. Я в восторге, поэтому всю прерогативу отдал ей. Но помочь – порезать, почистить, помешать, посолить -я всегда рядом. А больше даже не лезу", – заявил Вдовиченков.