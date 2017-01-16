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Владимир Вдовиченков: Нам надо расстаться

Владимир Вдовиченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Владимир Вдовиченков опубликовал откровенный ролик. На записи популярный актер сообщает, что он устал и следует расстаться.
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Владимир Вдовиченков на своей официальной страничке в социальной сети Instagram выложил свежую публикацию – видео. Популярный артист подписал его коротко – просто поставил изображение идущего человечка. На записи Вдовиченков заснят крупным планом на вечерней улице. Выражение лица актера очень серьезно. Владимир кому-то говорит о необходимости расставания.

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"Прости... Просто устал... Невозможно... Это продолжается уже слишком долго... Прости, нам надо расстаться... Прости..." – с такими проникновенными словами обращается к кому-то Вдовиченков. В следующую секунду артист бросает в мусорный бак... елку.

Креатив Владимира оценили по достоинству его многочисленные подписчики. "Супер!!", "Достойный мужчина! Ты сделал это 😂😂😂", "Мы до 19 еще ждем) А вообще, браво 👍", "Браво👏👏👏Мы пока не можем расстаться, минимум до Крещения)", "Сколько драматизма! Браво!))", "Браво !!!!😍😍😍💔💔💔💔" – похвалили Вдовиченкова поклонники. Те фанаты, которые решили, что речь идет о жене Владимира, актрисе Елене Лядовой, облегченно выдохнули.

Напомним, отношения Лядовой и Вдовиченкова начались на съемочной площадке фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". О романе актеров стало известно весной 2014 года, когда в Каннах влюбленные перестали скрывать свои чувства.

Позднее Елена и Владимир, решившие отказаться от пышного свадебного торжества, скромно расписались в столичном ЗАГСе. Церемония, на которой присутствовали только самые близкие люди, состоялась в начале 2015 года. Для Лядовой это первый брак, а для Владимира – четвертый.

Автор: Наталья Аряева16 января 2017, 12:47
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