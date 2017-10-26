Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал

Скандально известная жертва изнасилования Диана Шурыгина заявила, что может прокомментировать на телевидении новый секс-скандал. Девушка готова пойти на передачу по поводу жительницы Нижнего Новгорода Ксении Смирновой, которая вступила в интимную связь прямо на танцполе.

О своих планах Шурыгина сообщила подписчикам во время прямой трансляции, которую вела в соцсети "ВКонтакте". "Что-то все говорят-говорят, и я решила посмотреть, что это за девочка… В общем, она пишет, что со мной общается и что после разговора со мной и с Сычевой ничего не боится", – заявила Диана на камеру.

Шурыгина отметила, что не общается со Смирновой, но готова выступить на какой-нибудь телепрограмме, чтобы обсудить скандальную ситуацию, в которую попала девушка. "Возможно, пойду на передачу по поводу этой девочки, но это еще не точно", – добавила Диана.

Отвечая на реплику супруга, Шурыгина уточнила, что пока не знает, на какое именно шоу отправится. В комментариях под роликом подписчики Дианы предположили, что она будет учить самопиару жертву секс-скандала из Нижнего Новгорода.

Другие пользователи обратили внимание на то, какой у Шурыгиной скудный словарный запас: "Господи, как она может быть кумиром? Она же двух слов связать не может без "вот..." Абсолютно неинтересная личность. Диана, читай больше!"

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 25 2017 в 12:26 PDT

Ранее в Сеть попало видео, сделанное в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода. Парень и девушка занялись сексом прямо на танцполе, на глазах у остальных посетителей заведения. В соцсетях осудили страстную парочку.

Позже "героиня" ролика Ксения Смирнова прокомментировала свой поступок во время онлайн-трансляции в сервисе Periscope. Студентка призналась, что виновата в случившемся, как и ее партнер. Девушка заверила, что раскаивается: "Это произошло по инициативе обоих, я думаю. Я была слишком пьяная. Много выпила, поэтому это произошло".