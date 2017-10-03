Звезда "Дома-2" занялась эскорт-услугами от голода
Алеся Клочко из Нефтеюганска пришла на проект "Дом-2", и запомнилась тем, что количество ее половых партнеров за периметром перевалило за 60 человек. С первых же дней своего пребывания на телестройке Клочко дала понять, что она не страдает никакими комплексами. Так, к примеру девушка не постеснялась обнажиться прямо в студии городских квартир. При этом особо подчеркнув, что ей нечего скрывать.
Возможно, стыд она потеряла еще в ту пору, когда занялась предоставлением эскорт-услуг. Алеся рассказала и подробности занятия проституцией: "Когда занимаешься сексом по любви, то получаешь больше удовольствия. Ты можешь максимально раскрыться перед человеком. Интим за деньги – это другое. Конечно, если клиент мне симпатичен. то процесс тоже приятен. но это бывает не всегда. Порой приходилось имитировать оргазм, чтобы не разочаровывать мужчину".
По словам Алеси, он занялась проституцией от голода: "Когда я приехала в Москву, у меня не хватало денег. Я решила пойти в эту сферу. Поначалу было брезгливо, но потом я стала воспринимать это как свою работу. Когда нужно заработать деньги не пахнут".
Клочко говорит, что ни с кем из родных она не общается. поэтому помочь ей некому. "В 17 лет я ушла из дома и сама себя обеспечиваю. Отец умер, когда мне было 12, мама строила свою жизнь, сейчас у нее новый муж. В детстве мне не хватало внимания, и решила быть самостоятельной", – цитирует путану журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".
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