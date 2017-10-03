Звезда "Дома-2" занялась эскорт-услугами от голода

Бессовестная путана имитирует оргазм. Но деньги, по ее мнению, не пахнут

Алеся Клочко из Нефтеюганска пришла на проект "Дом-2", и запомнилась тем, что количество ее половых партнеров за периметром перевалило за 60 человек. С первых же дней своего пребывания на телестройке Клочко дала понять, что она не страдает никакими комплексами. Так, к примеру девушка не постеснялась обнажиться прямо в студии городских квартир. При этом особо подчеркнув, что ей нечего скрывать.

Возможно, стыд она потеряла еще в ту пору, когда занялась предоставлением эскорт-услуг. Алеся рассказала и подробности занятия проституцией: "Когда занимаешься сексом по любви, то получаешь больше удовольствия. Ты можешь максимально раскрыться перед человеком. Интим за деньги – это другое. Конечно, если клиент мне симпатичен. то процесс тоже приятен. но это бывает не всегда. Порой приходилось имитировать оргазм, чтобы не разочаровывать мужчину".

Публикация от Алеся Клочко (@alesya_klochko_official) Окт 3 2017 в 7:06 PDT

По словам Алеси, он занялась проституцией от голода: "Когда я приехала в Москву, у меня не хватало денег. Я решила пойти в эту сферу. Поначалу было брезгливо, но потом я стала воспринимать это как свою работу. Когда нужно заработать деньги не пахнут".

Клочко говорит, что ни с кем из родных она не общается. поэтому помочь ей некому. "В 17 лет я ушла из дома и сама себя обеспечиваю. Отец умер, когда мне было 12, мама строила свою жизнь, сейчас у нее новый муж. В детстве мне не хватало внимания, и решила быть самостоятельной", – цитирует путану журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

