Участницу "Дома-2" извели серьезные проблемы с Печенью

Счастливая жизнь была короткой. И не очень в общем-то веселой.

Поклонники "Дома-2" с замиранием сердца следили за отношениями Настя Ягайловой и Васи Печени. Их роман начался на виду у всей страны. 19-летняя Ягайлова стала в итоге обладательницей главного приза проекта – 10 миллионов рублей. Все думали, что теперь Ягайлова и Печень наконец-то на радость всем поженятся. Однако вне съемочной площадки их счастье оказалось скоротечным.

Ягайлова вернулась в родной Хабаровск, вышла там замуж, родила сына. Но через четыре года семья распалась. Тогда красавица отправилась в Братск, где снова вышла замуж и снова родила. Она признается, что не против вернуться в "Дом-2", хотя прошло уже 12 лет. Но кастинг она, к сожалению, провалила. И кажется, сегодня Настя очень жалеет, что в свое время серьезные проблемы с Печенью не позволили создать с ним семью.Они извели красавицу и она просто не выдержала.

Семейная жизнь бывшего возлюбленного Ягайловой Васи Печени тоже не увенчалась успехом. Недавно он после пяти лет брака расстался с женой и в шутку причисляет себя к сотне самых завидных женихов Москвы. Сейчас Василий воспитывает двухлетнюю дочку Василису, работает инженером в сети ресторанов. А о романе с Ягайловой он вспоминает с ностальгией. "Когда мы с Настей покинули "Дом-2", то быстро расстались. Я был настроен серьезно, а вот Анастасия подверглась влиянию из вне. Мама девушки настояла, чтобы на выигранные в шоу деньги она приобрела квартиру в Хабаровске и вернулась на малую родину", – цитирует Васю журнал "Мир реалити-шоу".