Романец и Гусев вдрызг разругались во время медового месяца

Звезды "Дома-2" разозлились друг на друга. А повод был пустяковый.

Свадьба самой яркой пары "Дома-2" Виктории Романец и Антона Гусева отменялась и переносилась. Скандалы, выяснение отношений, измены – теперь, кажется, все это в прошлом. 17 августа звезды реалити-шоу стали мужем и женой. А перед бракосочетанием они сели и обсудили все спорные моменты. "Антон хотел, чтобы я с самого утра была накрашена, ходила по дому в красивом дорогом белье, которое покупала сама. А еще работала, готовила и убирала, – пояснила Вика. – Но мы договорились, что ужинаем в ресторанах, а уборкой занимается клининговая компания".

Через неделю после росписи они улетели в свадебное путешествие на Мальдивы. "Путевка обошлась нам в 485 тысяч рублей, – сообщила Вика. – Я привезла с собой свадебное платье, которое заказывала у украинского дизайнера еще для отменившегося торжества, оно все-таки нам пригодилось. Антон тащил этот наряд в ручной клади. На Мальдивах мы устроили красивую фотосессию".

Однако отпуск был испорчен: супруги вдрызг разругались уже в начале путешествия. Повод был ничтожный, но вылился в крики и хлопанье дверью. "Поссорились мы из-за супа, – сообщила Романец. – Я хотела на обед том-ям, который прекрасно готовили в одном из ресторанов. До него нужно было идти несколько минут. А Антон предлагал остаться в другом заведении с ребятами, с которыми мы познакомились на отдыхе. Жажда супа пересилила, и я пошла одна. Конечно, я разозлилась!"

Милые бранятся – только тешатся. "Утром мы помирились и пошли есть том-ям уже вместе", – цитирует Вику журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".