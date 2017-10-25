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Бузову поймали на лжи во время скандального интервью

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
Пользователи интернета поймали Ольгу Бузову на лжи. Девушка отрицала знакомство с журналистом Юрием Дудем, хотя недавно появлялась с ним на фотографиях.
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Инцидент произошел на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, в рамках которой состоялся показ коллекции одежды Айшат Кадыровой, дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

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Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Журналистка телеканала "Ю+" Алина Элидже брала интервью у Ольги Бузовой. Девушка спросила у бывшей участницы "Дома-2", знает ли та известного блогера и интервьюера Юрия Дудя. "Я не знаю такого журналиста", - ответила ей Бузова. Алина подумала, что девушка просто забыла, кто это. Она попыталась освежить память скандальной певицы, но натолкнулась на жесткую отповедь.

"Девушка, а вы давно работаете журналистом? Просто вы очень странно берете интервью, может вам практики поднабраться?", – заявила Ольга Бузова. По словам самой Алины – ее профессиональный стаж составляет десять лет.

Девушка выложила эту сцену в свой Instagram, сопроводив его подписью: "Как легко можно потерять репутацию в нашем деле, господа!". В комментариях ее подписчики указали, что Ольга соврала. "А ничего, что Бузову с Дудем видели на шоу Камеди клаба в сентябре? Подозрительно похоже на обман", – написал один из пользователей.

Действительно, в интернете с легкостью можно найти фотографии, на которых видно, что Ольга Бузова и Юрий Дудь вместе появились на мероприятии по случаю открытия нового сезона шоу Comedy Club на телеканале ТНТ. На снимках отчетливо видно, что Юрий и Ольга, окруженные журналистами, находятся совсем рядом. Сама Элидже в ответ на это предположила, что "возможно она не знала, кто этот мальчик".

Напомним, это не единственный скандал, в который попала Ольга Бузова на Mercedes-Benz Fashion Week. Ранее Dni.ru писали, что в той же серии интервью певица опозорилась, подчеркнув пробелы в своем образовании. Бузова назвала Чечню государством. "Когда ты находишься в другой стране, ты должен уважать ее традиции", – заявила она журналистам, добавив, что всегда надевает на голову платок, когда посещает мусульманское "государство".

Автор: Михаил Войцеховский25 октября 2017, 21:37
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