Бузова шокировала предательством

В Риге прошел концерт ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. Некоторые фанаты были разочарованы поведением исполнительницы.

Скандал разразился после вступления. Представители местного фан-клуба певицы хотели встретиться со звездой и заранее согласовали все вопросы с ее менеджером. Они ждали Бузову почти три часа, но исполнительница так и не явилась на встречу, нарушив все договоренности.

Судя по гневной записи в социальной сети Instagram, руководство организации восприняло поведение певицы чуть ли не как предательство. "Оль, мы 2,5 часа тебя ждали, но ты так и не вышла с нами встретиться. Мы писали Араму. Он нам обещал, что мы сможем тебе лично подарить подарки. Но этого так и не случилось. Я очень расстроена", – пишет девушка в блоге фан-клуба.

Важно отметить, что Бузова попыталась исправить досадное упущение. Певица начала оправдываться и извиняться, когда ей все-таки передали подарки от фан-клуба. "Девочки, простите меня!" – сокрушалась она.

Публикация от not enough for me..���� (@buzova_riga_fan_club) Окт 27 2017 в 2:27 PDT

На защиту Бузовой встали и пользователи социальной сети. "Девочки, если бы Оля знала, она бы обязательно вышла!" – пишет один из комментаторов.

Не исключено, что Бузова не смогла встретиться с поклонниками из-за слишком плотного графика. Известно, что ей даже не удалось поспать после концерта: исполнительница и ее команда тут же выехали в Калининград.