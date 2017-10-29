Странное поведение Джигарханяна объяснили зомбированием

Появились новые подробности скандального развода Джигарханяна. Знакомый с ситуацией психолог предположил, что 82-летний артист может находиться под влиянием нейролингвистического программирования (НЛП)

Невероятную версию произошедшего озвучил Андрей Малахов на страницах журнала "Стархит". По его словам, сделать из Джигарханяна "зомби" могли "новые армянские друзья".

"Поэтому в Театре Джигарханяна и оказались счета, по которым якобы отмывались деньги", – предположил телеведущий. Он добавил, что этим фактом уже заинтересовались сотрудники прокуратуры.

Отметим, что научное сообщество не признает нейролингвистическое программирование самостоятельным направлением психологии или психотерапии. Большинство специалистов сходятся во мнении, что приемы НЛП неэффективны и должны приравниваться к мошенничеству. Другие эксперты считают неэтичным использование "зомбирования" при лечении пациентов.

Напомним, что у Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской была красивая история любви. Она, стройная блондинка с беззащитным взглядом, влюбилась в артиста в совсем юном возрасте. Спустя много лет Виталина покинула родную Украину и приехала в Москву, где познакомилась с кумиром. Спустя несколько лет они вступили в официальный брак. С тех пор жена Джигарханяна начала руководить его театром и даже давать концерты.

Но внезапно все рухнуло. Супруги страшно поругались и Армен уехал от жены в неизвестном направлении. Виталина написала заявление в полицию о пропаже артиста.

Позже выяснилось, что Джигарханян попал в больницу. Как писали Dni.Ru, при встрече с представителями СМИ мэтр обвинил супругу во всех грехах и заявил, что намерен разводиться.