Муж изменял Анфисе Чеховой

Бывший муж Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили стал гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Он признался, что будучи в браке изменял жене.

Анфиса Чехова пришла на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ, в котором откровенно рассказала о своей семейной жизни и разводе с актером Гурамом Баблишвили. У них случился служебный роман. Анфиса и Гурам прожили неофициально пять лет. Замуж ведущая не торопилась, потому что никогда к этому не стремилась. "С ним никогда не было скучно", – призналась Чехова.

В итоге, они поженились в 2015 году на Сейшелах, причем на свадьбе присутствовал только их сын Соломон. Они так поступили, чтобы не обижать ничьих родственников. Кстати, родные Гурама не сразу приняли Анфису. А сама Анфиса покорила Гурама своими кулинарными способностями. Причем Чехова не стала скрывать, что именно она была инициатором отношений, пыталась его "охмурить".

Беременность Анфисы не стала для пары сюрпризом – они хотели ребенка, и не одного, однако Чеховой не удалось родить. Ведущая рассказала, что вынашивание сына далось ей непросто – она много нервничала.

Что касается развода, то он случился еще полгода назад. Причем, по словам Анфисы, они говорили о разводе еще когда не состояли в официальном браке, в пылу ссор. Анфиса не стала скрывать, что не была примерной женой и не пыталась ею быть. Она могла вспылить, в меру ревновала, но никогда не изменяла.

"Просто отдалились друг от друга", – объяснила Чехова. Ей захотелось одиночества, а у Гурама начал налаживаться бизнес. К тому же его родители уехали в Грузию, и он высказал такое же желание. Там у него стали налаживаться дела. А Анфиса не хочет покидать Россию.

Кстати, в студии появился и сам Гурам Баблишвили. Он тоже высказался о разводе. "Это больно, согласен, это серьезно, немалый срок, это не 2-3 месяца. "Так получилось" – есть такая фраза. Страсти остыли. Мы превратились в друзей", – немного сбивчиво объяснил актер.

"Мы оба темпераментные, взрывные", – отметил Гурам, давая понять, что они часто выясняли отношения и ссорились. "Это все пустяки. Мы ссорились из-за пустяков. Я это официально заявляю", – сказал Баблишвили.

Кудрявцева прямо спросила, изменял ли он Анфисе. Актер помялся, Чехова тоже занервничала, но все же он ответил: "Да. Зато честно, ребят". По словам Гурама, Анфиса об этом не знала. "Дело не в ней даже, не в ней было что-то не так, чтобы я искал на стороне. Вообще нет. Это просто определенная мужская натура. Так получилось", – оправдался артист.

Бывшие супруги сказали, что им пришло время идти разными дорогами. Лера Кудрявцева ответила: "Мне дико жалко, что рассталась такая прекрасная пара. Я уверена, что вы останетесь любящими прекрасными родителями, а может быть, вы сойдетесь через какое-то время".