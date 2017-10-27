Анфиса Чехова тайно развелась с актером

Подруга, певица, поэтесса, адвокат Катя Гордон откровенно рассказала о разводе Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили. Приятельница ведущей сообщила, что экс-супруги сумели сохранить человеческие отношения.

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили на протяжении долгого времени создавали видимость счастливой семьи, публикуя в социальных сетях совместные фотографии. Однако телеведущей и актеру не удалось сохранить брак. Стало известно о разводе Анфисы и Гурама. Информацию подтвердила подруга Чеховой Катя Гордон.

"Анфиса и Гурам официально развелись. Супруги не выносили сор из избы, потому что им нужно было время договориться друг с другом. Так что на процедуру расторжения брака они пришли спокойными, подписали все необходимые бумаги и мирно разошлись", – цитирует Катю Гордон Starhit.

Не ссорились бывшие супруги и относительно того, что кому достанется после оформления развода. "Баблишвили без лишних вопросов оставил бывшей жене все совместно нажитое имущество – квартиру и машину. Сына Соломона каждый может видеть, когда захочет. Анфиса с радостью отпускает Солика путешествовать с папой. Этим летом они вдвоем, к примеру, около месяца отдыхали в Грузии", – рассказала адвокат.

Гордон сообщила, что Баблишвили, возможно, покинет Россию ради Грузии. "Гурам, кстати, планирует вернуться туда жить, но, конечно, о наследнике забывать ни в коем случае не будет!" – высказалась подруга Чеховой.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Окт 3 2017 в 9:51 PDT

Отметим, что сама телеведущая пока никак не прокомментировала свой развод с актером. Говорят, Анфиса придерживает эту сенсационную новость для того, чтобы объявить о ней на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", эфир которой с Чеховой увидит свет уже завтра, 28 октября.