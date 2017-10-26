Высоцкой трудно найти слова из-за разрушенной судьбы

Актриса и телеведущая рассказала о непростых минутах. Личные драмы героев "Жди меня" она пропускает через себя.

В эфире НТВ 27 октября состоится премьерный выпуск легендарной программы "Жди меня". Проект, любимый зрителями на протяжении 20 лет, продолжает свою социальную миссию: в студии случатся долгожданные встречи близких людей, воссоединятся семьи.

Юлия Высоцкая, одна из ведущих программы, пропускает личные драмы героев через себя и очень переживает из-за разрушенных судеб. "С особым настроением я вхожу в этот проект. Это желание искренне поддержать, помочь, хотя и трудно найти нужные слова в непростые минуты", – рассказала она Dni.Ru.

Премьерный выпуск "Жди меня" на НТВ сложился из историй, которые никого не оставят равнодушным. В студии появится дочь латиноамериканского революционера. Помешал ли поискам ее отца ураган, обрушившийся на Центральную и Латинскую Америку? В московском парке обнаружили потерявшую память девушку, и примерно в то же время в Севастополе пропала 23-летняя студентка Лиза. Связаны ли эти случаи?

Зрителей ждет неожиданное продолжение истории с письмом, пришедшим на адрес программы 17 лет назад. А также рассказ о любви, которая спустя 40 лет перестанет быть тайной.

"Программа "Жди меня" – это шанс подарить людям веру и надежду. Жизнь нередко заставляет нас расставаться, терять из виду дорогих людей. Подчас не только трагические события, но обыкновенная человеческая невнимательность разлучает близких на долгие года. Но свет в конце тоннеля должен быть у каждого!" – уверен ведущий передачи Сергей Шакуров.