Фанаты обвинили красотку из "Дома-2" в разрушении семьи

Звезда телепроекта "Дом-2" Антон Гусев проговорился о своих отношениях с Викторией Романец. Поклонники уверены, что его роман начался еще во время свадьбы.

Фанаты считают Романец разлучницей. Причиной для такого вывода стали комментарии пары под фотографией, которую Виктория выложила в свой Instagram. В подписи девушка призывала всех своих подписчиков рассказать, откуда они узнали о ней. "Откуда вы меня знаете? Где увидели? У кого нашли? Сколько уже вместе со мной на просторах интернета?", – спросила девушка.

Помимо многочисленных ответов поклонников, вспомнить обстоятельства своего знакомства с Викторией решил и ее муж. "На годовщине свадьбы увидел первый раз тебя, как на грех. С того момента у себя дома встречаю каждый день", – написал Антон Гусев. Несмотря на то, что молодой человек не стал распространяться, на чьей годовщине свадьбы они познакомились, комментаторы решили, что речь идет о его собственной годовщине с прошлой женой Евгенией Феофилактовой.

После этого Викторию Романец начали обвинять в разлучничестве. Якобы, именно из-за знакомства с ней Антон Гусев в ноябре прошлого года развелся с прошлой женой. Отметим, что до сих пор достоверно неизвестно, когда начались отношения между Романец и Гусевым. Пара держит это в секрете. Общественность знает только о том, что 17 августа они поженились.

Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14) Сен 30 2017 в 2:00 PDT

Напомним, пара уехала в отпуск на Мальдивы, где тайно сыграла свадьбу. Гусев и Романец смогли пожениться только со второго раза. До этого момента они успели несколько раз крупно поссориться и отменить свадьбу. Пара уже забронировала ресторан, а Виктория заказала свадебное платье стоимостью 700 тысяч рублей. После торжества они планировали отправиться на медовый месяц во Францию.