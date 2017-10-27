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Фанаты обвинили красотку из "Дома-2" в разрушении семьи

Виктория Романец и Антон Гусев. Фото: vk.com/anton_moskow
Звезда телепроекта "Дом-2" Антон Гусев проговорился о своих отношениях с Викторией Романец. Поклонники уверены, что его роман начался еще во время свадьбы.
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Фанаты считают Романец разлучницей. Причиной для такого вывода стали комментарии пары под фотографией, которую Виктория выложила в свой Instagram. В подписи девушка призывала всех своих подписчиков рассказать, откуда они узнали о ней. "Откуда вы меня знаете? Где увидели? У кого нашли? Сколько уже вместе со мной на просторах интернета?", – спросила девушка.

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Помимо многочисленных ответов поклонников, вспомнить обстоятельства своего знакомства с Викторией решил и ее муж. "На годовщине свадьбы увидел первый раз тебя, как на грех. С того момента у себя дома встречаю каждый день", – написал Антон Гусев. Несмотря на то, что молодой человек не стал распространяться, на чьей годовщине свадьбы они познакомились, комментаторы решили, что речь идет о его собственной годовщине с прошлой женой Евгенией Феофилактовой.

После этого Викторию Романец начали обвинять в разлучничестве. Якобы, именно из-за знакомства с ней Антон Гусев в ноябре прошлого года развелся с прошлой женой. Отметим, что до сих пор достоверно неизвестно, когда начались отношения между Романец и Гусевым. Пара держит это в секрете. Общественность знает только о том, что 17 августа они поженились.

Напомним, пара уехала в отпуск на Мальдивы, где тайно сыграла свадьбу. Гусев и Романец смогли пожениться только со второго раза. До этого момента они успели несколько раз крупно поссориться и отменить свадьбу. Пара уже забронировала ресторан, а Виктория заказала свадебное платье стоимостью 700 тысяч рублей. После торжества они планировали отправиться на медовый месяц во Францию. 

Автор: Михаил Войцеховский27 октября 2017, 19:54

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