Звезда "Дома-2" попала в страшную аварию

Машины столкнулись лоб в лоб. У виновника случившегося были поддельные документы.

Алеся Клочко из Нефтеюганска пришла на проект "Дом-2" и запомнилась тем, что число ее половых партнеров за периметром перевалило за 60. С первых дней пребывания на телестройке Клочко дала понять, что не имеет комплексов. Возможно, стыд она потеряла в ту пору, когда предоставляла эскорт-услуги. Алеся призналась, что на занятие проституцией ее толкнули голод и нищета.

Тяжелая работа телом помогала девушке прилично зарабатывать. Она даже накопила на хорошие апартаменты и внедорожник, но радовалась недолго. Случилось страшное – Алеся попала в чудовищную аварию.

"Все произошло на светофоре: лоб в лоб столкнулась с таксистом, – рассказала Клочко. – Теперь не могу получить деньги по страховке, так как у виновника аварии – поддельные документы. А я сильно потратилась на ремонт машины – отдала более полмиллиона рублей".

Она подала заявление в полицию на онлайн-сервис, чтобы компенсировать расходы на ремонт. По словам Алеси, это дело принципа.

Публикация от Алеся Клочко (@alesya_klochko_official) Окт 12 2017 в 5:59 PDT

Поклонники, напомним, долго спорили, почему Алеся покинула "Дом-2". Оказалось – по семейным обстоятельствам. "Дома у меня есть сынок, зовут его Тайсон, – цитирует Клочко журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". – Мой кот для меня – настоящий ребенок, сейчас он сильно болеет. Когда я ушла на проект, за ним следила моя близкая подруга, но ей пришлось улететь, а оставить кота одного я не смогла, поэтому приняла решение покинуть проект, так как животных там запретили".