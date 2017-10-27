Cостояние беременной Рапунцель из "Дома-2" резко ухудшилось

Ольга задумалась о самоубийстве из-за издевательств мужа-тирана. Ей очень тяжело морально и физически.

Ольга Рапунцель из "Дома-2" скоро станет матерью. Матерью-одиночкой. Отец ребенка Дмитрий Дмитренко бросил ее, а она стала поливать бывшего возлюбленного грязью. "Диму навсегда вычеркнула: отписалась от него и заблокировала его во всех соцсетях. Никогда не прощу, что он доводил меня до такого, что чуть не спрыгнула с 11 этажа. К счастью, вовремя одумалась", – чуть не плачет Ольга.

"Имя будущему малышу я еще не придумала, но знаю точно: отчество и фамилию Димы ему не дам", – продолжает Рапунцель. После развода Ольга могла остаться на улице. "Квартиру оставила Диме, как и его любимую картину, совместную фотографию и недопитую им бутылку виски. Думаю, Дмитренко съедет оттуда, потому что один он эту жилплощадь не потянет, – считает Ольга. – Мне же "Дом-2" дал укрытие от мужа-тирана. Развестись нам сейчас сложно, так как мы оба прописаны во Владивостоке и развести могут только там. Но перелеты мне категорически запретила доктор. Поэтому собираюсь писать мировому судье в родной город и ждать его вердикт".

Она призналась, что эти неприятные события отразились на ее психике, и состояние здоровья резко ухудшилось. "Из-за стресса и нервов живот болит, появилось головокружение, врач прописала мне успокоительные и советует есть больше красного мяса, чтобы поднять уровень железа", – вздыхает Ольга.

Трудно ей и морально. "Боюсь взять в руки телефон и прочитать очередную гадость про себя, даже комментарии к фото не открываю, чтобы не расстраиваться. Ребята рассказывают, что Диму все жалеют, а его мама настаивает, что я пришла на проект ради пиара! Ненормальная женщина..." – цитирует Рапунцель журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".