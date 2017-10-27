Матерщинник Лавров изощренно поиздевался над Бузовой

Ольга Бузова стала гостьей шоу блогера Big Russian Boss. На протяжении всей съемки ведущий изощренно шутил над певицей, а она, судя по ее лицу, не всегда эти шутки понимала.

Блогер Big Russian Boss (по-русски переводится как Большой российский босс) записал интервью с ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2", певицей Ольгой Бузовой. Так как ролик содержит (в изобилии) нецензурную речь, Dni.ru не могут опубликовать видео, однако любой желающий может посмотреть его на YouTube.

На всем протяжении интервью Big Russian Boss (настоящее имя – Игорь Лавров) матерился, чем поставил Ольгу в тупик, артистка даже призналась, что была шокирована нестандартным шоу. В ходе съемки Лавров давал понять, что ответы Бузовой вызывают у него негативные эмоции.

А еще ведущий изощренно издевался над Ольгой – несколько раз предложил совершить действия сексуального характера, прямо перед ней "застрелил" карлика, после чего Бузова, хихикнув, обеспокоенно следила, как его утаскивают за кулисы. Также появился чернокожий шаман, который ходил вокруг Лаврова и Бузовой и бил в бубен, повторяя "Не пой" на разных языках. При этом на лице Ольги читалось искреннее недоумение относительно действий шамана.

Кстати, в комментариях к интервью Ольги зрители пришли к выводу, что та действительно не понимала, что над ней смеются. "Ее позвали, чтобы поржать. А она и не поняла", "Дура дурой, а свой миллион имеет", "Что то вспомнилось, Тупой и еще тупее тупого", "Бузова полностью подтверждает изречение: помогать надо талантам, бездари и так пробьются. Эта бездарность сумела пробиться в медиа пространство и постоянно в нем мельтешит", – высказались комментаторы.