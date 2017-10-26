"Брошенка" Бузова утерла нос Полине Гагариной

Историк моды Александр Васильев заявил, что звезда "Дома-2", а ныне еще и певица Ольга Бузова "догнала и потеснила" популярную исполнительницу Полину Гагарину. По мнению Александра, причина в том, что Ольга – "брошенка", а таких женщин в России "любят".

Александр Васильев ведет свою авторскую колонку в одном из популярных еженедельных журналов. В ней историк моды придирчиво разглядывает наряды отечественных знаменитостей и выносит свой вердикт. Так, недавно певица Полина Гагарина была им раскритикована, а позднее муж артистки, фотограф Дмитрий Исхаков в соцсетях даже высказался по поводу разбора Васильева. И вот Александр снова поднял тему нарядов Гагариной.

Историк моды выразил желание видеть на Полине более подходящую по статусу одежду. "Звезда подобного уровня должна быть национальной гордостью. И поэтому требования к ней высоки. А Полина нередко выглядит как начинающая певица. Что я советую? Искать свой стиль – более гламурный, статусный, отличный от других. Я считаю, например, что у Кристины Орбакайте, Веры Брежневой, Анжелики Варум, Алсу гораздо более звездные наряды. Вот яркие примеры более стильно одетых певиц на нашей сцене", – высказал свою мысль Васильев.

А еще Александр отметил потрясающий взлет звезды скандально известного телепроекта "Дом-2", а ныне начинающей певицы Ольги Бузовой. По мнению Васильева, Бузова обставила Гагарину, несмотря на выдающиеся голосовые данные блондинки. "Полина Гагарина два года после своего участия в конкурсе "Евровидение" была у нас звездой номер один на эстраде. А теперь ее догнала и потеснила Ольга Бузова. Причем парадокс: у Полины голос сильный, красивый, а у Ольги – нет. Но Бузова пробилась вперед и достигла невероятных высот. По количеству подписчиков в социальных сетях уж точно", – заявил историк моды.

Васильев раскрыл секрет популярности Бузовой. "С Бузовой расстался муж, нашел себе другую. Получается, Ольга – "брошенка", у нас в стране таких любят. А у Полины крепкая семья, недавно родился второй ребенок. У нее все хорошо, поэтому ей многие завидуют", – цитируют Александра Васильева "7 Дней".