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Малахов сделал неожиданное заявление о сыне Собчак

Андрей Малахов и Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press
Телеведущий Андрей Малахов высказался о сыне Ксении Собчак и Максима Виторгана Платоне. По мнению шоумена, мальчик совсем не похож на отца.

Продолжение: На президентских амбициях Собчак поставили крест
прочитано 14969 раз

Гостями ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" стали Ксения Собчак и ее мать Людмила Нарусова. Тема беседы – выдвижение Ксении на пост президента России. Однако в студии обсуждалась не политическая программа Ксении, а подробности ее частной жизни. Так, Малахов высказал мысль, что сын Ксении Собчак и ее супруга, актера Максима Виторгана, Платон совсем не похож на отца.

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"Я видел их вместе. Это совершенно другая Ксения: как она держит этого малыша на руках. Честно скажу, пока она нас не слышит: мне кажется, от Максима там вообще ничего нет. Это вылитая Ксения Собчак..." – сказал Малахов. Телеведущий поинтересовался у Нарусовой, не боится ли она, что вследствие новой занятости Собчак теперь именно ей придется заботиться о Платоне. Парламентарий ответила, что ей такие хлопоты лишь в радость, потому что она уже давно мечтала стать бабушкой.

Отметим, что Малахов начал передачу без Ксении. Та задержалась из-за пробок, а когда наконец появилась в студии, решила извиниться перед телеведущим, причем вовсе не потому, что опоздала.

"Я хочу сказать те вещи, которые никогда не говорил Андрей. Но я их сейчас скажу. Я знаю, Андрей, и извини, что я сейчас это говорю, что в том числе твое решение вести эту программу на этом канале связано с тем, что ты лично не хочешь говорить о политике так, как это принято сейчас на федеральных каналах. Я тебя за это решение очень уважаю", – заявила Ксения Собчак и пожала руку Андрею Малахову. Примечательно, что в этот момент прозвучала реплика Людмилы Нарусовой: "Не подставляй ты его..." А сам телеведущий никак не прокомментировал слова блондинки.

Автор: Наталья Аряева26 октября 2017, 15:55
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