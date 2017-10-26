Что написал отец в посмертном письме Ксении Собчак

В Санкт-Петербурге найдено письмо, которое Анатолий Собчак оставил для своей дочери Ксении. Несмотря на то, что прочитать послание скандально известная блондинка сможет лишь через 28 лет, уже известно, что написал Анатолий Собчак.

На шпиле Петропавловской крепости скрыто письмо для Ксении Собчак. Его оставил ее отец Анатолий Собчак. Письмо в "капсуле времени" на шпиль Петропавловки поднял летчик Вадим Базыкин. Об этом он сам рассказал представителям СМИ.

По словам Базыкина, в 1995 году Анатолий Собчак передал ему капсулу, когда он должен был на вертолете поднять отреставрированного ангела к вершине шпиля собора. Базыкин рассказал, что в послании для Ксении Собчак ее отец оставил "очень сильные стихи", передает "Росбалт" со ссылкой на телеканал "Россия 1". А еще Вадим Базыкин отметил, что вскрыть капсулу времени можно будет лишь в 2045 году.

Ранее Ксения Собчак пошла против своего отца, когда на всю страну заявила, что, согласно международному праву, "Крым – украинский". В свою очередь, Анатолий Собчак, когда-то целившейся на пост президента России, в интервью не раз высказывал мнение, что говорить о том, что Крым – территория Украины, нелепо.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 13 2017 в 10:13 PDT

"Известно достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы одного государства находятся на территории другого государства. Даже если предположить такую нелепость, что Крым – это территория Украины. Но, насколько мне известно, Севастополь никогда не был базой украинского Военно-морского флота – это всегда была база российского флота. И это ситуация, которая не может измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств", – сказал Анатолий Собчак в интервью.

Слова Ксении Собчак о принадлежности Крыма Украине вызвали большой резонанс. Некоторые политики даже потребовали дать правовую оценку ее словам – не содержит ли заявление призывов к нарушению территориальной целостности российского государства. Однако юристы назвали высказывания Собчак обычной политической демагогией.