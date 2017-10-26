Поклонская припомнила Собчак "генетическое отребье"

Экс-прокурор Республики Крым, депутат Госдумы Наталья Поклонская продолжила заочный спор с вероятным кандидатом на пост президента России на предстоящих выборах Ксенией Собчак, которая заявила, что полуостров принадлежит Украине. По словам парламентария, телеведущая таким образом хочет заявить о себе, используя "порции грязи, гнева и раздражения на свою страну".

"Наверное это все, на чем Вы можете построить свою "избирательную кампанию", – написала Поклонская на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По словам экс-прокурора Крыма, никаких точек соприкосновения у них с телеведущей "нет и быть не может".

Поклонская вновь упрекнула Собчак за ее отношение к вопросу принадлежности Крыма. "Народ, Ксения, не "генетическое отребье", не "быдло", как Вы "ласково" любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность", – заявила Поклонская. А самым ярким примером патриотизма, добавила она, является крымский референдум 2014 года, где абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

В заключение парламентарий дала совет вероятному кандидату в президенты: Для того, чтобы вести за собой людей, их нужно просто любить. "Или хотя бы уважать", – резюмировала Поклонская.

Напомним, телеведущая и светская львица Ксения Собчак 18 октября объявила о своем участии в выборах главы государства, которые пройдут в марте 2018 года. Спустя несколько дней она выступила на пресс-конференции, где рассказала о своих дальнейших шагах и поведала собравшимся журналистам о деталях своей политической программы.

Речь, в частности, зашла о Крыме. По словам Собчак, полуостров с точки зрения международного права принадлежит Украине. "Крым – украинский. Точка", – заявила она.

На слова светской львицы резко отреагировала Наталья Поклонская. Утверждения Собчак, заявила она, свидетельствуют о "неуважении к людям и собственной стране". Известная телеведущая, продолжила депутат, просто не видит "дальше тусовочного мира и креативного меньшинства". Парламентарий напоминала, что крымчане рисковали жизнью во время событий весны 2014 года. "Статус полуострова не обсуждается", – сказал Поклонская.

Собчак в долгу не осталась, оперативно отписав ответный пост на своей странице в Facebook. Вероятный кандидат в президенты заявила, что воссоединение Крыма с Россией не признано мировым сообществом, в том числе ближайшими союзниками Москвы на мировой арене.





Однако пользователи Сети припомнили Собчак ее собственные изречения трехлетней давности, где она приветствовала события весны 2014 года. "Ксения! А куда же за 3,5 года делась гордая и восторженная одиночка, которая так радовалась блестяще проведенной политической комбинации, выпускница МГИМО, поклонница Черноморского флота под флагом РФ в Крыму, ревнительница геополитических интересов России, которая поехала практически сразу же после присоединения Крыма к России на полуостров?" – спросил телеведущую эксперт Вадим Манукян. Ответить на это Собчак пока не удосужилась.



