Собчак оставила мать на "растерзание" Малахову
Знаменитая телеведущая долго жаловалась, что ее не приглашают на федеральные каналы. Когда наконец Ксению позвали в передачу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", она опоздала на полчаса, заставив ждать зрителей, гостей и ведущего. В своей задержке Собчак обвинила московский трафик.
Пока девушка пробиралась по московским пробкам, Андрей Малахов начал задавать вопросы матери Собчак, сенатору Людмиле Нарусовой. "Дожила, работаю на разогреве у дочери", – попыталась отшутиться она. Однако парламентарию под напором опытного журналиста пришлось рассказать о ранних годах Ксении Анатольевны. Она вспомнила курьезный случай, который произошел, когда ее дочь еще была ребенком.
Людмила Борисовна рассказала: на одном из домашних вечеров гости вручили ей книжку с дарственной надписью: "Матери будущего президента". Вещий, однако, получился подарок, отметила Нарусова.
Кроме того, парламентарий объяснила, почему ее дочь так стремилась попасть в шоу-бизнес. По словам Нарусовой, дело тут исключительно в деньгах. "Не она виновата, что зарплаты в шоу-бизнесе больше, чем у шахтеров!" – заявила сенатор.
Кроме нее, в студии в качестве приглашенных экспертов присутствовали продюсер программы "Прямой эфир" Александр Митрошенков, депутат Госдумы Виталий Милонов, политолог Дмитрий Абзалов, общественный деятель Олег Митволь и главный редактор журнала Glamour Мария Федорова.
По словам одного из зрителей, передача прошла спокойно. "В целом программа носила вполне комплиментарный характер для Ксении. Что-то вроде бенефиса. Всерьез о политике не говорили, мне даже показалось, что Андрей Малахов старательно избегал этого, сводя программу к воспоминаниям, как росла и зрела Собчак. Эксперты говорили немного, даже Милонов не устроил скандала", – приводит его слова "КП".
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