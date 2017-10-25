Собчак оставила мать на "растерзание" Малахову

Телеведущая Ксения Собчак опоздала на передачу Андрея Малахова. За дочь пришлось отдуваться Людмиле Нарусовой, оставленной на "растерзание" опытному журналисту.

Знаменитая телеведущая долго жаловалась, что ее не приглашают на федеральные каналы. Когда наконец Ксению позвали в передачу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", она опоздала на полчаса, заставив ждать зрителей, гостей и ведущего. В своей задержке Собчак обвинила московский трафик.

Пока девушка пробиралась по московским пробкам, Андрей Малахов начал задавать вопросы матери Собчак, сенатору Людмиле Нарусовой. "Дожила, работаю на разогреве у дочери", – попыталась отшутиться она. Однако парламентарию под напором опытного журналиста пришлось рассказать о ранних годах Ксении Анатольевны. Она вспомнила курьезный случай, который произошел, когда ее дочь еще была ребенком.

Людмила Борисовна рассказала: на одном из домашних вечеров гости вручили ей книжку с дарственной надписью: "Матери будущего президента". Вещий, однако, получился подарок, отметила Нарусова.

Кроме того, парламентарий объяснила, почему ее дочь так стремилась попасть в шоу-бизнес. По словам Нарусовой, дело тут исключительно в деньгах. "Не она виновата, что зарплаты в шоу-бизнесе больше, чем у шахтеров!" – заявила сенатор.

Публикация от @malakhov007 Окт 25 2017 в 4:30 PDT

Кроме нее, в студии в качестве приглашенных экспертов присутствовали продюсер программы "Прямой эфир" Александр Митрошенков, депутат Госдумы Виталий Милонов, политолог Дмитрий Абзалов, общественный деятель Олег Митволь и главный редактор журнала Glamour Мария Федорова.

По словам одного из зрителей, передача прошла спокойно. "В целом программа носила вполне комплиментарный характер для Ксении. Что-то вроде бенефиса. Всерьез о политике не говорили, мне даже показалось, что Андрей Малахов старательно избегал этого, сводя программу к воспоминаниям, как росла и зрела Собчак. Эксперты говорили немного, даже Милонов не устроил скандала", – приводит его слова "КП".