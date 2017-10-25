Собчак решилась на смену фамилии

Бывшая ведущая шоу "Дом-2" Ксения Собчак в преддверии выборов собралась сменить фамилию. В штабе будущего кандидата в президенты России об этой инициативе ничего не слышали.

О планах Собчак сменить фамилию рассказали сразу три источника, знакомых с ситуацией. От девичьей она отказываться не собирается и, скорее всего, возьмет двойную. Предположительно, в ее паспорте в соответствующей графе будет красоваться надпись "Собчак – Против Всех".

По другой информации, бывшая ведущая шоу "Дом-2" сменит и имя, и фамилию. В предвыборном штабе будущего кандидата удивились этой инициативе. "Суперидея, я впервые от вас это слышу", – цитирует пресс-секретаря организации телеканал "Дождь".

Отметим, что первой с таким предложением выступила светская львица Божена Рынска. Соответствующая запись появилась в ее блоге. "Единственная возможность Ксении выбираться, не записав себя навечно в ряды мразей, это официально заменить фамилию Собчак на Противвсех. Чтобы Ксения Противвсех стояло в бюллетени", – написала она.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 22 2017 в 6:59 PDT

Стоит добавить, если Собчак сможет зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, в бюллетене в любом случае будет указана ее старая фамилия. Данная норма прописана в законе "Об основных гарантиях избирательных прав".

Собчак объявила о намерении баллотироваться в президенты 18 октября. Бывшая ведущая шоу "Дом-2" уже успела сделать несколько скандальных заявлений. Например, она рассказала, что считает Крым украинским.