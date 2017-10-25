Брежневой сделали операцию после драки

В детстве у Веры Брежневой были проблемы со зрением, она носила очки, которые стоили дорого. Однажды во время драки их разбили, для нее это было настоящая трагедия, и лишь спустя годы Вера сделала операцию по коррекции зрения.

В детстве Вера Брежнева, как она сама считает, была самой непопулярной девочкой в классе. "Росла в многодетной семье, а для одноклассников слово "многодетная" значило "неблагополучная". Сама я не конфликтовала, но когда кто-то нападал, приходилось давать отпор и отвоевывать свое место под солнцем", – призналась певица.

Будущая артистка считала себя гадким утенком. "У меня были проблемы со зрением, я носила очки со сложными диоптриями, которые очень берегла, потому что стоили они дорого. И если бы с ними что-то случилось, у родителей не было бы средств на покупку новых. Но один раз во время драки мне их все-таки сломали… Для меня это было настоящей трагедией", – цитирует Брежневу Woman`s Day.

Лишь в 21 год Вера рассталась с очками. "Работая в группе "ВИА Гра", я накопила денег на операцию и сделала лазерную коррекцию зрения", – сообщила певица. Кстати, именно благодаря участию в коллективе Вера Брежнева и прославилась. Причем певица не стала скрывать, что первые шаги к успеху давались ей тяжело, она даже хотела все бросить и вернуться к родным.

Публикация от Vera Brezhneva �� (@ververa) Сен 24 2017 в 11:13 PDT

"Мне пришлось оставить ребенка в Днепродзержинске с мамой, а самой уехать в Киев. Семья была за меня очень рада, родные отпустили, сказали, чтобы не волновалась. И я была спокойна, зная, что доченька в надежных руках. Но в чужом городе я оказалась одна: ни родных, ни друзей – только два продюсера и девочки из группы. Первое время жила у Нади Грановской, потом переехала на отдельную квартиру. Конечно, выла от одиночества. Я же родилась в многодетной семье и привыкла, что дома много людей, шум, совместные завтраки, разговоры, а тут я одна. Через полгода началась настоящая ломка, все чаще задумывалась о том, что нужно бросить все и вернуться домой. Сейчас я очень благодарна себе за то, что тогда переборола эту слабость", – рассказала Вера Брежнева.