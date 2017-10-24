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Марьянов жил в постоянном страхе незадолго до смерти

Дмитрий Марьянов. Кадр 1tv.ru
Реаниматолог, который оказывал помощь актеру Денису Марьянову, рассказал о его состоянии. Врач заявил, что артист был "с легкого бодуна".
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Сотрудник реабилитационного центра "Феникс", в котором умер известный актер, рассказал, что тот поступил в клинику пятого числа. По словам врача, его специально пригласили в "Феникс", чтобы осмотреть знаменитого артиста. "Мне позвонила Оксана (Богданова – директор реабилитационного центра. Здесь и далее – примечания редакции), сказала, что к ней приезжает очень известный человек, я даже не знал кто это, пока ехал", – вспоминает врач. После этого мужчина в реабилитационный центр не возвращался.

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"Когда он туда приехал, мне позвонила Оксана. Он был с легкого бодуна. С его слов, он не пил четыре дня. Ксения (Бик, жена Марьянова) это подтвердила. Легкая абстиненция, легкая тревога была", – вспоминает доктор. Судя по всему, такое болезненное состояние преследовала артиста до конца его жизни.Алкогольный абстинентный синдром– синдром физических и психических расстройств, развивающийся у пьющих людей спустя некоторое время после прекращения приема алкоголя или уменьшения дозы. Во время обострения синдрома больной испытывает сильное чувство тревоги, которое перерастает в страх смерти.

По его словам, он поставил артисту две капельницы – одну с магнезией, вторую с физраствором и витамином В1. Кроме того, медик вспомнил, что Марьянов рассказывал ему, что лечился от тромбоза. Сотрудник центра отмечает, что несколько раз звонил в клинику и интересовался здоровьем Дмитрия. "Мне сказали: "Все нормально, человек ходит на занятия", – передает его слова телеканал РЕН-ТВ.

Мужчина утверждает, что он – анестезиолог-реаниматолог с 20-летним стажем. Он уверяет журналиста, что артист не жаловался на физическое состояние. "Иначе я бы его там не оставил", – говорит он. "Я померил ему давление, посчитал его пульс, послушал его сердце и легкие, пощупал ему живот – не было никаких физических проблем". По словам мужчины, единственное, на что жаловался Марьянов – чувство страха и тревоги, вызванное абстинентным синдромом.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". Сотрудники ведомства подозревают персонал реабилитационной клиники "Феникс", в которой в последние часы своей жизни находился Марьянов, в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

Автор: Михаил Войцеховский24 октября 2017, 21:59
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Как жил Дмитрий Марьянов

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