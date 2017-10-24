Вдова Марьянова нарушила молчание

Ксения Бик впервые после смерти мужа выступила перед журналистами. Она проходит в качестве основного свидетеля по делу о гибели Дмитрия Марьянова.

Вдова известного актера рассказала, что ее уже вызывали на допрос. "Я все рассказала. Делаю распечатки телефонных звонков, мне скрывать нечего!" – приводит слова Ксении журнал StarHit. В интервью изданию она рассказала, что Дмитрий Марьянов долгое время находился в состоянии внутреннего кризиса. Ее слова совпадают с версией генерального директора центра "Феникс" Оксаны Богдановой. На передаче на телеканале "Россия 1" женщина сообщила, что Марьянов был "запутавшийся, измученный". По словам Оксаны, артист добровольно приехал в клинику, чтобы "справиться с собой и понять, как жить дальше".

Кроме того, Ксения Бик прокомментировала недавнее интервью бывшей гражданской жены актера фигуристки Ирины Лобачевой. "Ирина бедная и несчастная женщина – похоронила двоих мужей. Я не держу на нее зла за данные высказывания, напротив, мне ее жаль. Я пока в своем уме, что не реагировать на это. Бог с ней", – заявила Ксения.

Отметим, знаменитая спортсменка считает, что Марьянов не мог умереть "сам по себе". "Ему помогли, я в этом уверена!" – заявила она в интервью "КП". Фигуристка убеждена, что Ксения Бик подстроила смерть артиста, чтобы заполучить наследство. "С последней женой у него не все клеилось. Если бы он от нее ушел, она бы осталась ни с чем. Ксения и вцепилась в него, видя, что он богат. Все делала с дальним прицелом. Оказалась единственной, кому удалось затащить его в ЗАГС. Это был план", - рассказала Лобачева.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". Сотрудники ведомства подозревают персонал реабилитационной клиники "Феникс", в которой в последние часы своей жизни находился Марьянов, в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.